Mehmet Oral: Yastık altından her yıl 2 ton altın çıkartıyor
Bankacılık sektöründe altın toplama faaliyetlerine 2011’de başladıklarını belirten Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, “Bu süreçte 46 ton altın yastık altından çıkartılmıştır. Yılda 2-2,5 ton altın toplanıyor” dedi. Oral, Sağlam Kart’ta biriken fiziki altınların 1 gram ve çeyrek olarak ATM’den çekilebildiğini de bildirdi.
Hamide HANGÜL - MARDİN
Güvenli liman görülen altın yatırımcıların gözdesi. Özellikle yastık altında biriken altınların gün yüzüne çıkartılması önem arz ediyor.
Altın birikimlerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik 2011 yılında çalışmalara başlayan Kuveyt Türk, altın bankacılığı ve harcamalarda altın puan kazandıran Sağlam Kart kredi kartıyla, bu alandaki faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekonomi basınıyla bir araya gelen Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, Sağlam Kart’ta toplam 2,5 milyon kişiye ulaştıklarını ve 2016’dan bu yana müşterilerine 250 kilogram altını ‘altın puan’ olarak hesaplarına yatırdıklarını söyledi.
“Gümüş ve platin bankacılığı da var”
Kuveyt Türk olarak sektörde altın toplama faaliyetlerine 2011 yılında başladıklarını söyleyen Mehmet Oral, “Bu süreçte 46 ton altın yastık altından çıkartılmıştır. Altın toplama kampanyasıyla yıllık 2-2,5 ton altın toplanmaktadır. Kuveyt Türk altın hesabından EFT de yapılabiliyor. Yani başka bir bandan altınınızı hesabınıza getirebilir, transfer edebilirsiniz. Bunun için herhangi bir hesap işletim ücreti alınmaz” dedi. Türkiye’de madenlerden yaklaşık 30 ton altın çıkartıldığını, ancak bunun iç talebi karşılayamadığını dile getiren Oral, bu noktada yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasının önemli olduğunun altını çizdi.
Oral, altın bankacılığında pazar paylarının yüzde 9 olduğunu söyledi. Altın bankacılığının dışında gümüş ve platin bankacılığı da yaptıklarını söyleyen Oral, söz konusu hesaplarda 650 ton gümüş bulunduğu bilgilerini verdi.
“Cüzdanlarda 3’ten fazla kredi kartı bulunuyor”
Kuveyt Türk’ün, bireysel bankacılıkta müşteri deneyimi ve dijital kolaylıkları merkezine alan bir strateji izlediğinin altını çizen Mehmet Oral, bankanın kart portföyünde yaklaşık 2,5 milyon açık kredi kartı bulunduğunu, bu kartların dağılımının 2,2 milyon Sağlam Kart, 20 bin Elit Kart, 200 bin Miles&Smiles kredi kartından oluştuğunu söyledi.
Her gün ortalama 250 bin müşterinin bireysel kart ürünlerini kullandığını, günlük işlem adedinin ise 500 bine ulaştığına işaret eden Oral, “Kredi kartları alanında 2021 yılında yüzde 1.41 olan pazar payımızı şu an da yüzde 2.90’a getirmiş bulunuyoruz. Bu hacim, Kuveyt Türk’ün kart ekosistemindeki konumunu giderek güçlendiriyor. Kart müşterileri cüzdanlarında ortalama olarak 3’ten fazla kredi kartı bulunduruyor. Kart portföyümüzün tamamı, müşterilerin harcama alışkanlıklarını kolaylaştıran avantajlar içeriyor.”
Miles&Smiles programı ile 8,4 milyar mil kazandırdı
Miles&Smiles Kuveyt Türk kartlarının ise mil kazanımının ötesinde seyahat deneyimi sunmak üzere tasarlandığını vurgulayan Mehmet Oral, bu kartta müşterilerin seyahat öncesinde yılda bir kez, 15 güne kadar ücretsiz yurt dışı seyahat sigortasından yararlanabildiğini, vize reddinde ise vize ücret iadesi teminatı içerdiğini ve sigortanın, Katılım Emeklilik tarafından sağlandığını bildirdi. Kuveyt Türk’ün, Miles&Smiles programına dahil olan üç bankadan biri olduğuna işaret eden Oral, bugüne kadar müşterilerin hesaplarına 8,4 milyar mil kazandırdığını açıkladı. Kart portföyündeki müşterilerin 200 bini aştığını, ödül bilete dönüşen millerin ağırlıklı yurt içinde ve Avrupa’da kullanıldığına işaret eden Oral, “Yurt içinde Ankara, Antalya, Bodrum, yurt dışında ise İspanya, İngiltere gibi ülkeler tercih ediliyor” dedi. Mevduatı yüksek olan müşterilerin daha çok mil kazanabildiğine işaret eden Oral, “2026 için bu kartta yüzde 35’lik bir büyüme hedefliyoruz” diye konuştu.
“Kazanılan puanlar ‘gram altına’ dönüşüyor”
Kart aidatı bulunmayan Sağlam Kart’la günde 220 binden fazla işlem gerçekleştiğini belirten Mehmet Oral, şöyle devam etti: “Bu kartta, altın puan özelliği, harcamaları birikime dönüştüren yenilikçi bir model sunuyor. Altın puanlar gram altın olarak hesaba geçiyor ve hiçbir zaman kaybolmuyor, silinmiyor. Fiziki olarak altın, ATM’lerden de gram ya da çeyrek altın olarak çekilebiliyor. ATM’lerden fiziki altın çekimi sadece Kuveyt Türk’te olan bir özellik.”