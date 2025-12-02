Mehmet Oral: Yastık altından her yıl 2 ton altın çıkartıyor

Hamide HANGÜL - MARDİN

Güvenli liman görü­len altın yatırımcıla­rın gözdesi. Özellikle yastık altında biriken altınla­rın gün yüzüne çıkartılması önem arz ediyor.

Altın birikimlerin ekono­miye kazandırılmasına yöne­lik 2011 yılında çalışmalara başlayan Kuveyt Türk, altın bankacılığı ve harcamalarda altın puan kazandıran Sağlam Kart kredi kartıyla, bu alanda­ki faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekonomi basınıyla bir ara­ya gelen Kuveyt Türk Birey­sel ve Özel Bankacılıktan So­rumlu Genel Müdür Yardım­cısı Mehmet Oral, Sağlam Kart’ta toplam 2,5 milyon ki­şiye ulaştıklarını ve 2016’dan bu yana müşterilerine 250 ki­logram altını ‘altın puan’ ola­rak hesaplarına yatırdıkları­nı söyledi.

“Gümüş ve platin bankacılığı da var”

Kuveyt Türk olarak sektör­de altın toplama faaliyetleri­ne 2011 yılında başladıkları­nı söyleyen Mehmet Oral, “Bu süreçte 46 ton altın yastık al­tından çıkartılmıştır. Altın toplama kampanyasıyla yıl­lık 2-2,5 ton altın toplanmak­tadır. Kuveyt Türk altın hesa­bından EFT de yapılabiliyor. Yani başka bir bandan altı­nınızı hesabınıza getirebilir, transfer edebilirsiniz. Bunun için herhangi bir hesap işle­tim ücreti alınmaz” dedi. Türkiye’de madenler­den yaklaşık 30 ton altın çıkartıldı­ğını, ancak bunun iç talebi kar­şılayamadığını dile getiren Oral, bu noktada yastık altı al­tınların ekonomiye kazandı­rılmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Oral, altın bankacılığında pazar paylarının yüzde 9 ol­duğunu söyledi. Altın ban­kacılığının dışında gümüş ve platin bankacılığı da yaptıkla­rını söyleyen Oral, söz konusu hesaplarda 650 ton gümüş bu­lunduğu bilgilerini verdi.

“Cüzdanlarda 3’ten fazla kredi kartı bulunuyor”

Kuveyt Türk’ün, birey­sel bankacılıkta müşteri de­neyimi ve dijital kolaylıkla­rı merkezine alan bir strateji izlediğinin altını çizen Meh­met Oral, bankanın kart port­föyünde yaklaşık 2,5 milyon açık kredi kartı bulunduğunu, bu kartların dağılımının 2,2 milyon Sağlam Kart, 20 bin Elit Kart, 200 bin Miles&S­miles kredi kartından oluştu­ğunu söyledi.

Her gün ortalama 250 bin müşterinin bireysel kart ürünlerini kullandığını, gün­lük işlem adedinin ise 500 bi­ne ulaştığına işaret eden Oral, “Kredi kartları alanında 2021 yılında yüzde 1.41 olan pazar payımızı şu an da yüzde 2.90’a getirmiş bulunuyoruz. Bu ha­cim, Kuveyt Türk’ün kart eko­sistemindeki konumunu gide­rek güçlendiriyor. Kart müşte­rileri cüzdanlarında ortalama olarak 3’ten fazla kredi kartı bulunduruyor. Kart portföyü­müzün tamamı, müşteri­lerin harcama alışkan­lıklarını kolaylaş­tıran avantajlar içeriyor.”

Miles&Smiles programı ile 8,4 milyar mil kazandırdı

Miles&Smiles Kuveyt Türk kartlarının ise mil kazanımının ötesinde seyahat deneyimi sunmak üzere tasarlandığını vurgulayan Mehmet Oral, bu kartta müşterilerin seyahat öncesinde yılda bir kez, 15 güne kadar ücretsiz yurt dışı seyahat sigortasından yararlanabildiğini, vize reddinde ise vize ücret iadesi teminatı içerdiğini ve sigortanın, Katılım Emeklilik tarafından sağlandığını bildirdi. Kuveyt Türk’ün, Miles&Smiles programına dahil olan üç bankadan biri olduğuna işaret eden Oral, bugüne kadar müşterilerin hesaplarına 8,4 milyar mil kazandırdığını açıkladı. Kart portföyündeki müşterilerin 200 bini aştığını, ödül bilete dönüşen millerin ağırlıklı yurt içinde ve Avrupa’da kullanıldığına işaret eden Oral, “Yurt içinde Ankara, Antalya, Bodrum, yurt dışında ise İspanya, İngiltere gibi ülkeler tercih ediliyor” dedi. Mevduatı yüksek olan müşterilerin daha çok mil kazanabildiğine işaret eden Oral, “2026 için bu kartta yüzde 35’lik bir büyüme hedefliyoruz” diye konuştu.

“Kazanılan puanlar ‘gram altına’ dönüşüyor”

Kart aidatı bulunmayan Sağlam Kart’la günde 220 binden fazla işlem gerçekleştiğini belirten Mehmet Oral, şöyle devam etti: “Bu kartta, altın puan özelliği, harcamaları birikime dönüştüren yenilikçi bir model sunuyor. Altın puanlar gram altın olarak hesaba geçiyor ve hiçbir zaman kaybolmuyor, silinmiyor. Fiziki olarak altın, ATM’lerden de gram ya da çeyrek altın olarak çekilebiliyor. ATM’lerden fiziki altın çekimi sadece Kuveyt Türk’te olan bir özellik.”