Mehmet Şimşek, Almanya'daki yatırım buluşmasını değerlendirdi: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'da katıldığı yatırım buluşmasında büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Şimşek, Türkiye’ye yatırım ilgisinin artarak devam ettiğini ve esas hedeflerinin uluslararası doğrudan yatırımları artırmak olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, Almanya'da ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan Stern Stewart Institute'nün 2024 Zirvesi'ne katıldı. Zirvede, yaklaşık 24 saat süren yoğun görüşmelerde büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmelerin son derece verimli geçtiğini ve Türkiye'nin ekonomik fırsatlarının yatırımcılar nezdinde büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Şimşek, "Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor. Esas hedefimiz olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz" dedi.

Uluslararası yatırımcılarla olan bu görüşmelerin, Türkiye'nin küresel yatırım fırsatlarını değerlendirmesi ve ekonominin daha da güçlenmesi için önemli bir adım olduğu vurgulandı.