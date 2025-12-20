Mehmet Şimşek duyurdu: Türkiye ile Umman arasında 17 alanda iş birliği anlaşması
Türkiye ile Umman arasındaki ekonomik ilişkiler yeni anlaşmalarla güçleniyor. 13. Dönem Karma Ekonomik Komite (KEK) Toplantısı kapsamında enerji, eğitim, sağlık ve ulaştırma dahil 17 alanda işbirliği protokolü imzalanırken, serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin hızlandırılması ve organize sanayi bölgelerinde ortak çalışmaların artırılması konusunda mutabakata varıldı.
Türkiye ile Umman arasında ekonomik işbirliği derinleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Umman 13. Dönem Karma Ekonomik Komite (KEK) Toplantısı kapsamında Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
17 alanda iş birliği sağlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; toplantılarda, enerji, eğitim, sağlık ve ulaştırma başta olmak üzere 17 alanda KEK İş Birliği Protokolü imzalandı. Ayrıca eğitim alanında iş birliği ve tecrübe paylaşımına yönelik mutabakat zaptına da imza atıldı.
Görüşmelerde, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin en kısa sürede tamamlanmasının önemi vurgulanırken, organize sanayi bölgelerinde işbirliğinin artırılması konusunda da görüş birliğine varıldı.
Öte yandan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Umman Yuvarlak Masa Toplantısında mevcut projeler ve yeni yatırım fırsatları iş dünyasının katılımıyla ele alındı.
