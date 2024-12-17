Mehmet Şimşek: Enflasyonda yavaşlama başladı, 2025’te devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, gıda, eğitim ve ulaştırma gibi temel sektörlerde enflasyonda hissedilir bir yavaşlama başladığını vurgulayarak, 2025 yılında bu düşüşün devam edeceğini söyledi.

2023 yılına ait verilerle ilgili bilgi veren Bakan Şimşek, en düşük memur maaşının yüzde 142 oranında arttığını belirterek, bu artışın enflasyonun iki katından fazla olduğunu ifade etti. Asgari ücretin yüzde 107 oranında arttığını ve bu artışın da enflasyonun neredeyse iki katı olduğunu kaydetti. En düşük emekli aylığının yüzde 114 oranında artığını söyleyen Şimşek, bu artışların da enflasyon oranlarının çok üzerinde olduğunu dile getirdi.

2024 yılına ilişkin enflasyon beklentisini paylaşan Şimşek, enflasyonun şu anda yüzde 47 seviyelerinde olduğunu ve yıl sonunda yüzde 45 civarına gerilemesini öngördüklerini belirtti. En düşük memur maaşlarının bu yıl yüzde 78 arttığına ve bunun enflasyonun 1,7 katı kadar olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, en düşük emekli maaşının da yüzde 68 oranında arttığını söyledi.

Bakan Şimşek, asgari ücretin de muhtemelen enflasyonun üzerinde bir artış göstereceğini ifade ederek, “Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” dedi.