Mehmet Şimşek: Enflasyonun kontrolden çıkmaması önemliydi

Kural bazlı yaklaşım ve pro­aktifliğin bu dönemde esas ol­duğunu ve tamponlar inşa et­tiklerini bildiren Şimşek, “Bu zor coğrafyada, bu zor dönem­de ekonominin şoklara karşı dayanıklılığında ciddi bir artış var, bu rakamlara da yansıyor. Enflasyon böylesine zorlu bir konjonktürde bırakın düşme­yi kontrolden çıkabilirdi, çık­madı. Evet arzuladığımız nok­tada değiliz, başlangıçta he­deflerimiz tabii ki iddialıydı. Biz ataleti muhtemelen düşük gördük. Bu zorlu konjonktür­de enflasyonun, dış koşulların yanı sıra özellikle 2023’te dep­rem, KKM ve EYT’nin etkileri de var. Böylesine zorlu bir kon­jonktürde, enflasyonun kont­rolden çıkmaması önemliydi” dedi.

484 milyar TL’lik tasarruf

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında alınan önlemlere ilişkin bilgi veren Şimşek, ya­tırımlardan yapılan kesintiyle kamuda tasarruf olduğu algı­sının doğru olmadığını söyledi.

Şimşek, “Cari fiyatlarla bak­tığınız zaman bu tasarruf 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçe­sinden daha büyük bir tasar­rufa karşılık geliyor. Örneğin, Tasarruf Genelgesi’nin yayım­lanmasının ardından, sözleş­mesi sona eren kiralık taşıtla­rın yenileme sürecinde kiralık araç sayısını yüzde 21 azalttık. Yani diyelim ki 100 taşıtın kira­lama sözleşmesi bitti, yeniler­ken bunu 79 olarak yenilemi­şiz. Dolayısıyla burada çok güç­lü bir tasarruf var. Yatırımlar boyutuyla bakarsanız sadece ve sadece hizmet bina yapımla­rını gözden geçirdik, onları sı­nırladık” ifadelerini kullandı.

“Peki denetim nerede yo­ğunlaşıyor? Sahada algı fark­lı ama her 100 büyük şirketin 31’ini denetliyoruz. Yani bü­yük şirketlerde denetim oranı 2026 yılı için yüzde 31,3. Mese­la 2024’te bu yüzde 11 civarıy­dı. Dolayısıyla büyük şirketler­de üçe katlamışız denetim ora­nını. Orta ölçekli şirketlerde yüzde 3,6’dan yüzde 7,3’e artır­mışız. Toplumda küçük işlet­melerde uğraşılıyor gibi bir algı var, öyle bir şey yok. Küçük öl­çekli şirketlerde denetim oranı 2024’te yüzde 2,1 iken, bu sene yüzde 1,1’e geriledi. Dolayısıy­la gönüllü uyum esas, rehberlik esas ama burada tabii ki büyük­lere bir yoğunlaşma var.”

Şimşek, gelir vergisi beyan­namesi sayısının 3,8 milyon­dan 5,5 milyon gibi rekor bir düzeye ulaştığını vurgulaya­rak, bu durumun vergi gelir­lerine yansıdığına da dikkati çekti.

2022’de vergi gelirlerinin milli gelire oranının yüzde 15,4 iken, 2023’te yüzde 16,6’ya, 2026’da ise 17’nin üzerine çık­tığı bilgisini paylaşan, Şimşek, 2027’de tahminin ise yüzde 17,9 olduğunu aktardı.

Eğitim enflasyonunda meşru zemin yok

Eğitim konusundaki fiyat artışına dikkati çeken Şim­şek, şu ifadeleri kullandı: “Eği­tim enflasyonu 2024’te yüzde 92, 2025’te yüzde 66 ve bu se­ne yüzde 53 olarak gerçekleşti. Burada manşetten ciddi bir ko­puş var. Onu mutlaka, ilgili ku­rum tarafından kurallara uyu­lup uyulmaması hususunun değerlendirilmesi gerekiyor. Eğitim enflasyonunda bu ka­dar aşırı, yüksek artışları, meş­ru kılacak hiçbir zemin görmü­yoruz. Çok fahiş fiyat artışları olduğu net. Manşet enflasyo­nu yüzde 31,5 iken, eğer eğitim enflasyonu toplamda yüzde 53’ün üzerindeyse burada bir sorun var demektir.”

Karahan: Enflasyonda revizyon ciddi ama karamsarlığa sebep olacak bir revizyon değil

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminindeki revizyona ilişkin, “Ciddi bir revizyon ama enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon olarak da değerlendirmiyoruz” dedi ve ekledi: “Dayanıklı tüketim mallarında, petrokimyaya bağlı ürünlerde yukarı yönlü baskılar gördük. Bütün bunları değerlendirdiğimizde 7 puana yaklaşan bir etki görüyoruz. Enflasyon verilerine son dönemde baktığımızda, savaşın birçok olumsuz etkisine rağmen para politikasının etkileyebildiği alanlarda, özellikle talebe dayalı alanlarda enflasyon verilerinin olumlu geldiğini görüyoruz. Temel mal enflasyonunun daha düşük olduğunu, bunun da talepteki dengelenmeyle uyumlu olduğunu, dolayısıyla para politikasının etkileyebildiği kalemlerde başarılı olduğunu görüyoruz.”