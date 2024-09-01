'Mehmet Şimşek istifa edecek' söylentilerinin ekonomiye maliyeti belli oldu

Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, 10 Haber’deki köşesinde, ses getiren bir habere ima attı. Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa edeceğine yönelik söylentilerin ekonomiye faturasının hesaplandığını ve tutarın 10 milyar dolara yakın olduğunu yazdı.

Ekonomi yönetiminin yaptığı bu hesapta daha çok döviz rezervindeki kaybın yer aldığı tahmin ediliyor. Hesabın nasıl yapıldığına dair bilgi bulunmazken, verilere bakıldığında, bu süreçte yaklaşık döviz rezervi kaybının hesaplarda asıl unsuru oluşturduğu düşünülüyor.

Ağustos başından bu yana, döviz rezervindeki erimenin 7-8 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Daha önce küresel Japon Yeni carry trade furyası nedeniyle, 5-6 milyar dolar rezerv kaybı olmuş, ancak daha sonra bunun 1 milyar doları hariç geri gelmişti. Seçimden sonra toplam 94 milyar dolarlık rezerv artışının son gelişmelerle 88 milyar dolara indiğini söyleyebiliriz.

Kurdaki artış yüzde 3'ü buldu

Erdal Sağlam'ın yazısına göre; hem rezerv kaybı yaşanırken hem de Merkez Bankası’nın bu süreçte yani ağustosta kurlardaki eski seviyeyi koruyamadığı görüldü. Hatta ağustosta çıkacak enflasyon rakamına da bağlı olarak, TL’nin reel değer kaybı olduğu söylenebilir.

Ağustosta sepet bazında aylık ortalama olarak kurlardaki artış yüzde 3’ü buldu. Bu oranın normal şartlarda, yani enflasyon hesaplamalarına bakıldığında, yüzde 1.5’i aşmaması gerekiyordu

Habere göre; “Mehmet Şimşek istifa edecek” haberlerinin zamanlamasına dikkat çekiliyor. Kulislerde, “Yıllık enflasyon rakamlarındaki düşüş önümüzdeki dönemde hızlanacak, o dönem geldiğinde Bakan Şimşek’in itibarının yükselmesi söz konusu, o nedenle bu gelişmeler yaşanmadan yıpratılmak isteniyor” değerlendirmeleri yapılıyor.