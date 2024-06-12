Mehmet Şimşek: Önümüzdeki 3 yılı kapsayan AAYB’nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın (AAYB) Başkanı Jin Liqun’u ağırladı.
Haber Merkezi
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Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada, "Kalkınma önceliklerimize destek veren Banka, kurulduğu 2016’dan bu yana ülkemize 4,5 milyar dolar finansman sağlamıştır. Görüşmede önümüzdeki 3 yılı kapsayan AAYB’nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık. Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz."