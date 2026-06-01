Mehmet Şimşek: Türkiye ekonomisi 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi yüzde 2,7'lik beklentilere karşılık 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 büyüdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi. Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,5, çeyreklik bazda ise yüzde 0,1 büyüdüğünü açıkladı.

Ekonominin son yıllarda birçok iç ve dış şokla karşı karşıya kaldığını belirten Şimşek, buna rağmen büyüme performansının kesintisiz devam ettiğine dikkat çekti.

Milli gelir 1,6 trilyon doları aştı

Bakan Şimşek'in açıklamasına göre Türkiye ekonomisi üst üste 23 çeyrektir büyüme kaydediyor. Bu performansın sonucunda yıllıklandırılmış milli gelir ilk kez 1,6 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Ekonomi yönetimi, büyümenin sürdürülebilir hale gelmesi için yüksek katma değerli üretim, teknoloji yatırımları ve ihracat odaklı dönüşüm programlarına öncelik vermeyi sürdürüyor.

Tarım büyümeye destek verdi, sanayi geriledi

İlk çeyrek verilerinde sektörler arasında farklı bir görünüm ortaya çıktı. Küresel ekonomik koşullar ve takvim etkileri nedeniyle sanayi katma değeri daralma gösterdi.

Buna karşılık, geçen yıl don ve kuraklıktan olumsuz etkilenen tarım sektörü toparlanma sinyali verdi. Tarım katma değeri ilk çeyrekte yıllık yüzde 4,6 artış gösterirken, ekonomi yönetimi tarımın yıl genelinde büyümeye pozitif katkı sağlamasını bekliyor.

Tüketim ve yatırımlar büyümeyi destekledi

Küresel talepteki yavaşlama ve dış pazarlardaki zayıf görünüm nedeniyle net dış talebin büyümeyi sınırladığı belirtildi.

Buna rağmen iç talep tarafında hareketlilik devam etti. İlk çeyrekte hane halkı tüketimi yıllık yüzde 4,8 artarken, yatırımlar da yüzde 3 yükseldi. Bu tablo, ekonomik aktivitenin iç talep ve yatırım harcamalarıyla desteklenmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Cari açıkta enerji faturası etkisi

Bakan Şimşek, küresel emtia fiyatları ve enerji maliyetlerindeki yükselişin cari denge üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

İlk çeyrekte yıllık cari açığın 39,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, bu rakamın milli gelire oranının yüzde 2,4 olduğunu kaydetti.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonla mücadele sürecinde geçici bir yavaşlamaya neden olabileceğini belirten Şimşek, fiyat istikrarının ekonomi programının temel önceliği olmaya devam ettiğini vurguladı.

Bütçede disiplin mesajı

Yakın coğrafyada devam eden savaşların ekonomik etkilerine dikkat çeken Şimşek, reel sektörü desteklemek için gerekli adımların atıldığını, ancak mali disiplinden taviz verilmeyeceğini söyledi.

Yılın ilk dört ayında faiz dışı bütçe dengesinin geçen yılın aynı dönemine göre 536 milyar lira iyileşerek 375 milyar lira fazla verdiğini belirten Şimşek, kamu maliyesindeki güçlü görünümün korunduğunu ifade etti.

Türkiye'yi bölgesel üretim merkezi yapacak yeni adımlar geliyor

Şimşek, Türkiye'nin stratejik konumu, güçlü sanayi altyapısı ve ihracat kapasitesi sayesinde uluslararası şirketler için cazip bir üretim üssü haline gelebileceğini belirtti. Bu doğrultuda yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıklayan Şimşek, makroekonomik istikrarı güçlendirecek, ihracatı artıracak ve vatandaşların refahını kalıcı olarak yükseltecek politikaların uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.