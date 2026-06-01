Mehmet Şimşek'ten 'büyüme' değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi: Ekonomimiz, karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir, yıllıklandırılmış olarak 1,6 trilyon doları aştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye ekonomisi yüzde 2,7'lik beklentilere karşılık 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 büyüdü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme verilerini şu sözlerle değerlendirdi:
"Ekonomimiz, karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir, yıllıklandırılmış olarak 1,6 trilyon doları aştı."