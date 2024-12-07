Mehmet Şimşek'ten CDS açıklaması: Finansmana erişim kolaylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin risk primine (CDS) ilişkin değerlendirme yaptı.

Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin CDS risk priminin 250 baz puanın altına indiğini hatırlattı.

Sosyal medya açıklamasında Şimşek şunları aktardı:

* CDS risk primimiz 250 baz puanın altında. 2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri.

* 2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan.

* İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir.