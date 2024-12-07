Mehmet Şimşek'ten CDS açıklaması: Finansmana erişim kolaylaştı
Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) Şubat 2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iyileşen risk primi sayesinde dış finansmana erişimin kolaylaştığını ve dış finansman maliyetinin düştüğünü ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin risk primine (CDS) ilişkin değerlendirme yaptı.
Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin CDS risk priminin 250 baz puanın altına indiğini hatırlattı.
Sosyal medya açıklamasında Şimşek şunları aktardı:
* CDS risk primimiz 250 baz puanın altında. 2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri.
* 2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan.
* İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir.
CDS risk primimiz 250 baz puanın altında.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 7, 2024
2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri.
2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49… pic.twitter.com/Tt6XRn6Gn3