Mehmet Şimşek'ten KKM kararına ilişkin ilk değerlendirme: 'Finansal istikrar daha da güçlenecek'

KKM uygulamasını sona ermesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın bitmesiyle finansal istikrarın daha da güçleneceğini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını sona erdirme kararını değerlendirdi.

Ekonomi programının önemli hedeflerinden birine ulaşıldığını kaydeden Bakan Şimşek, uygulamanın bitmesiyle finansal istikrarın daha da güçleneceğine vurgu yaptı.

"KKM bakiyesi 2 yıldır kesintisiz azaldı"

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek, KKM bakiyesinin uygulanan program sayesinde iki yıldır kesintisi azaldığına şöyle dikkat çekti:

"Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık. Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek. Zirve seviyesi 3,4 trilyon TL (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar TL’ye (11 milyar dolar) geriledi.

Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM’nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek."

