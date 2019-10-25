Meksika TV’lerinde 'Türk yapımı' yarışı

25 Ekim 2019

Selenay YAĞCI

Hizmet İhracatçıları Yönetim Kurulu Üyesi ve Med Yapım patronu Mehmet Fatih Aksoy, Türk dizilerinin Latin Amerika ülkelerini fethettiğini dile getiren Aksoy, bir kanalda Türk dizileri yayınlanırken, aynı saatte başka kanalda Acun Medya’nın içeriklerinin yayınlandığını ve reytinglerde yarıştıklarını kaydetti.

Türk dizilerinin Latin Amerika’da yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Aksoy, “Türk dizileri bir ülkeye girince yerleşiyor. Brezilya’da bile yayınlanan dizimiz var. Brezilya’da yoğun olarak yokuz ama turizmi de etkiledik. Turizmciler, Brezilya’dan turistler geldiğinde şaşırmışlardı. Bu dizilerin başarısı. Diziyi izleyen Brezilyalılar, İstanbul’u, Kapadokya’yı görmek istiyor” dedi.

Turizme katkı

Meksika’ya Türk dizilerinin girişi 2017 yılında gerçekleşti. Türkler, Brezilya’ya ise 2017’de ‘Binbir Gece’ diziyle adım attı. Gösterime giren diziler turizm sektörünü de hareketlendirdi. Meksika’dan İstanbul’a gelen turist sayısı yılın 2017 ilk sekiz

ayında önceki yıla göre yüzde 54.4 artarak 16 bin 911 olurken, Meksika’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı da aynı dönem sonunda yüzde 66.03 artarak, 34 bin 550 oldu. 2018 yılında Meksika’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı ise yüzde 87.13 büyüyerek 367 bin 37 oldu. Brezilya’dan İstanbul’a gelen turist sayısı yılın ilk sekiz ayında önceki yıla göre yüzde

32.8 artarak 41 bin 536 oldu. Brezilya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı ise yılın ilk sekiz ayında önceki yıla göre yüzde 33.55 artarak, 64 bin 767 oldu. 2018 yılında Brezilya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı ise yüzde 58.16 artarak, 78 bin 691 oldu. Toplam Güney Amerika’dan gelen turist sayısı ise ilk 8 ayda, yüzde 19.06 artarak, 192 bin 511 oldu.