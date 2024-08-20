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Melek yatırımcılar 71 girişime 39,4 milyon TL sermaye aktardı

Başlangıç aşamasındaki girişimlere ‘melek yatırımcı’ desteği son 11 yılda 39,4 milyon TL oldu. Bireysel katılım sermayesi uygulamasının devreye girmesiyle 224 melek yatırımcı, 71 girişime sermaye aktardı. Sermaye aktarılan sektörlerin başında bilgisayar programlama ve danışmanlık ile bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri geldi.

Dünya Gazetesi
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Melek yatırımcılar, Haziran 2013’ten bu yana başlan­gıç veya büyüme aşamasın­daki girişimlere 39,4 mil­yon lira sermaye sağladı.

Hazine ve Maliye Bakan­lığı verilerine göre, girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılmasını düzenleyen bireysel katılım sermaye­si sistemine ilişkin mevzu­at, Haziran 2012’de çıkarıldı. Sistem, uygulama yönetme­liğinin Şubat 2013’te yürür­lüğe girmesiyle faaliyete geç­ti. İlk ‘melek yatırım’ Haziran 2013’te gerçekleştirildi.

1072 melek yatırımcı lisansı

Söz konusu tarihten bu yana iptal edilenler hariç 1072 me­lek yatırımcı lisansı düzen­lendi. Bunlardan 594’ü aktif durumda bulunuyor. Uygula­ma kapsamında geçen yıl 158, bu yılın 6 ayında 48 lisans ve­rildi. Lisans başvurularının yüzde 67,91’inin yüksek ge­lir veya servet sahibi, yüzde 32,09’unun ise tecrübeli ol­duğu belirlendi.

Türkiye’de melek yatı­rım ağlarıyla ilk yatırımın gerçekleştirildiği Haziran 2013’ten bugüne kadar baş­langıç veya büyüme aşa­masındaki 71 yatırım için 224 yatırımcı, 39 milyon 388 bin lira sermaye aktardı. Uy­gulama kapsamında geçen yıl 4 yatırımcı, 17 girişime, 5,2 milyon liralık sermaye sağlarken bu yılın ilk yarısın­da 9 yatırım için 27 melek ya­tırımcının 6 milyon 613 bin lira sermaye transfer ettiği kayıtlara geçti. Yatırım baş­vurularının 1’i Konya, 1’i Bur­sa, 1’i Kocaeli, 2’si Kırıkkale, 2’si İzmir, 4’ü Ankara, 60’ı İs­tanbul merkezli faaliyet gös­teren firmalar için yapıldı. Yatırım yapılan işletmelerin yüzde 42’sinin 5’ten az, yüzde 20’sinin 5 ile 10 arası, yüzde 38’inin 10’dan fazla ortağı ol­duğu belirlendi.

Melek yatırımcıların ser­maye aktardığı sektörlerin başında bilgisayar program­lama ve danışmanlık ile bilgi teknolojisi ve bilgisayar hiz­met faaliyetleri geldi.

Bu sektörleri veri işleme ve barındırma, bilimsel araştır­ma ve geliştirme faaliyetleri izledi. Bireysel katılım yatı­rımcıları, Bakanlık tarafın­dan akredite edilmiş ağlar üzerinden lisans ve yatırım başvurusunda bulunabiliyor.

Ağların da akredite edile­bilmek için Bakanlıkça belir­lenen taahhütleri yerine ge­tirmesi gerekiyor. Sistemde aktif 18 akredite ağ bulunur­ken bunlardan 10’u İstanbul, 2’si Antalya, 1’i Diyarbakır, 1’i İzmir, 1’i Kayseri, 1’i Ankara, 1’i Elazığ ve 1’i Bursa merkez­li faaliyet gösteriyor.