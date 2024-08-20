Melek yatırımcılar 71 girişime 39,4 milyon TL sermaye aktardı

Melek yatırımcılar, Haziran 2013’ten bu yana başlan­gıç veya büyüme aşamasın­daki girişimlere 39,4 mil­yon lira sermaye sağladı.

Hazine ve Maliye Bakan­lığı verilerine göre, girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılmasını düzenleyen bireysel katılım sermaye­si sistemine ilişkin mevzu­at, Haziran 2012’de çıkarıldı. Sistem, uygulama yönetme­liğinin Şubat 2013’te yürür­lüğe girmesiyle faaliyete geç­ti. İlk ‘melek yatırım’ Haziran 2013’te gerçekleştirildi.

1072 melek yatırımcı lisansı

Söz konusu tarihten bu yana iptal edilenler hariç 1072 me­lek yatırımcı lisansı düzen­lendi. Bunlardan 594’ü aktif durumda bulunuyor. Uygula­ma kapsamında geçen yıl 158, bu yılın 6 ayında 48 lisans ve­rildi. Lisans başvurularının yüzde 67,91’inin yüksek ge­lir veya servet sahibi, yüzde 32,09’unun ise tecrübeli ol­duğu belirlendi.

Türkiye’de melek yatı­rım ağlarıyla ilk yatırımın gerçekleştirildiği Haziran 2013’ten bugüne kadar baş­langıç veya büyüme aşa­masındaki 71 yatırım için 224 yatırımcı, 39 milyon 388 bin lira sermaye aktardı. Uy­gulama kapsamında geçen yıl 4 yatırımcı, 17 girişime, 5,2 milyon liralık sermaye sağlarken bu yılın ilk yarısın­da 9 yatırım için 27 melek ya­tırımcının 6 milyon 613 bin lira sermaye transfer ettiği kayıtlara geçti. Yatırım baş­vurularının 1’i Konya, 1’i Bur­sa, 1’i Kocaeli, 2’si Kırıkkale, 2’si İzmir, 4’ü Ankara, 60’ı İs­tanbul merkezli faaliyet gös­teren firmalar için yapıldı. Yatırım yapılan işletmelerin yüzde 42’sinin 5’ten az, yüzde 20’sinin 5 ile 10 arası, yüzde 38’inin 10’dan fazla ortağı ol­duğu belirlendi.

Melek yatırımcıların ser­maye aktardığı sektörlerin başında bilgisayar program­lama ve danışmanlık ile bilgi teknolojisi ve bilgisayar hiz­met faaliyetleri geldi.

Bu sektörleri veri işleme ve barındırma, bilimsel araştır­ma ve geliştirme faaliyetleri izledi. Bireysel katılım yatı­rımcıları, Bakanlık tarafın­dan akredite edilmiş ağlar üzerinden lisans ve yatırım başvurusunda bulunabiliyor.

Ağların da akredite edile­bilmek için Bakanlıkça belir­lenen taahhütleri yerine ge­tirmesi gerekiyor. Sistemde aktif 18 akredite ağ bulunur­ken bunlardan 10’u İstanbul, 2’si Antalya, 1’i Diyarbakır, 1’i İzmir, 1’i Kayseri, 1’i Ankara, 1’i Elazığ ve 1’i Bursa merkez­li faaliyet gösteriyor.