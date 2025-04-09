Melek yatırımcılardan 17 girişime 20 milyon liralık destek

2025 yılına hızlı bir giriş yapan melek yatırımcılar, yılın ilk çeyreğinde 17 farklı girişime toplam 20 milyon 248 bin lira yatırım yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 4,5 katlık bir artışa işaret ediyor. 2024'ün ilk çeyreğinde sadece 4,4 milyon liralık yatırım yapılmıştı.

Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi, Türkiye'de melek yatırımcılığı teşvik etmek amacıyla Haziran 2012'de yasal zemine kavuştu. Uygulama yönetmeliği Şubat 2013’te yürürlüğe girerken, ilk yatırım Haziran 2013’te gerçekleştirildi. O tarihten bu yana 98 girişime toplam 65,7 milyon liralık sermaye aktarımı yapıldı.

Bu yılın ilk çeyreğinde 20 yeni lisans verildi. Mevcut durumda 1143 lisans düzenlenmiş olup, bunların 625’i aktif olarak faaliyet gösteriyor. Lisans başvurularının yüzde 69,03’ü yüksek gelirli veya varlıklı bireyler tarafından yapılırken, yüzde 30,97’si tecrübeli yatırımcılardan oluşuyor.

Yatırımcı profili ve ilgi alanları da dikkat çekici. En fazla yatırım yapılan sektörler arasında "bilgisayarla ilgili faaliyetler" ilk sırada yer alırken, bunu "yazılım danışmanlığı", "mühendislik ve fen bilimleriyle ilgili Ar-Ge", "veri tabanı hizmetleri" ve "tıbbi cihaz üretimi" gibi alanlar izledi.

Yatırım yapılan işletmelerin yüzde 54'ü, 5’ten az ortağa sahip. Yüzde 18’i 5 ila 10 ortaklı, yüzde 28’i ise 10'dan fazla ortak barındırıyor. Bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Kırıkkale, Konya, Bursa ve Kocaeli gibi şehirlerde girişim şirketlerine yapılan başvurularla melek yatırım ağı Türkiye geneline yayılmış durumda.

Türkiye’de melek yatırım sisteminin yaygınlaşması, erken aşama girişimlerin finansman bulmasını kolaylaştırırken, aynı zamanda girişimcilik ekosisteminin büyümesine de katkı sağlıyor.