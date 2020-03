Melik: Eşit bir dünya için birlikte çalışmalıyız

07 Mart 2020

Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonunun önemli parçalarından biri olarak gördüğü çeşitlilik ve kapsayıcılık stratejisi çerçevesinde başlattığı toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışmalarını her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik önderliğinde, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ve gönüllü Zorlu çalışanlarının katılımıyla oluşturulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu, geçtiğimiz yıldan bu yana bu konuda yaptığı çalışmalarla 30 bin civarında çalışanı bulunan Zorlu Grubu içindeki farkındalığı artırmaya devam ediyor.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik: “Eğer gerekli adımları atarsak, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma yolundaki en büyük gücümüz, yaratacakları trilyonlarca dolarlık ekonomi ile kadınlar olacaktır”dedi.

Eşitsizliğin küreselleşmenin en temel sorunlarından biri olduğunu ve bundan en fazla etkilenenlerin de kadınlar olduğunu vurgulayan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik; “Bugün küresel ekonomik sistem, kadınlar ve erkekler arasında derin eşitsizlikler yaratmış durumda. Toplumun yarısını oluşturan kadınları üretim sürecinin dışında bırakarak, sınırlar ve bariyerler koyarak daha iyi bir geleceğe ulaşamayız. Birleşmiş Milletler’in yaptığı bir araştırmada; kadınların istihdam seviyesi, iyi bir örnek olan İsveç seviyesine çıkarıldığında; OECD ülkelerinin gayrisafi hasılasının 6 trilyon dolar daha artırılabileceği ifade ediliyor. OECD’in yaptığı açıklamalara göre ise küresel sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için 2030'a kadar 6,3 trilyon dolar yatırım gerektiğini düşündüğümüzde; bu rakam çok daha anlamlı ve çarpıcı hale geliyor. Eğer gerekli adımları atarsak, bu yoldaki en büyük gücümüz, yaratacakları trilyonlarca dolarlık ekonomi ile kadınlar olacak. Hele ki kadınlar teknoloji ve katma değer odaklı işlere yönlendilirir ve bu alanlarda desteklenirse hepimizin hayali olan herkes için eşit ve daha iyi bir geleceğe çok daha hızlı ulaşabiliriz” dedi.

Zorlu Grubu’nda “Herkes için Eşit Bi'Hayat” diyerek hazırladıkları stratejik yol haritasıyla toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik birçok çalışmaya imza attıklarını dile getiren Selen Zorlu Melik; “Kapsayıcı ve çeşitlilikten beslenen daha iyi bir gelecek hayaline; hayatın her alanında eşitliği sağlayacak bir toplum olarak ulaşabiliriz. 8 Mart’ın özel bir gün gibi kutlanmasına gerek kalmayan, kadınların her alanda eşit bir hayata ulaştığı bir dünya hayali için öel sektör, kamu ve sivil toplum olarak hep birlikte çalışmalıyız” dedi.

Zorlu Grubu’ndan Eşit Bi’Hayat’Manifestosu

Zorlu Grubu’nda bu anlayışla yılın her günü 8 Mart gibi çalıştıklarını ve bugünün artık kendileri için diğer günlerden özel bir farkı olmadığını söyleyen Selen Zorlu Melik sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle son 1 yılda, eşitlik ve çeşitlilik gibi temel kavramlar ve benimsediğimiz değerler üzerine kurulan çatı stratejimizin bir yansıması olarak; Akıllı Hayat 2030 vizyonumuza paralel Eşit Bi’Hayat markamızı oluşturarak toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarımızı güçlendirdik. Grup şirketlerimize de yaygınlaştırmaya başladığımız çalışmalarla; mentorluk programlarından eğitimlere, atölyelere kadar birçok uygulamayla bilinç ve farkındalığımızı artırmayı sürdürdük. Bununla birlikte kısa bir süre önce Eşit Bi’Hayat Manifestosu’nu da yayınladık. Söylem, eylem, paydaşlarla işbirliği dahil her alanda fırsat eşitliğini gözeterek hareket etmeyi hedefleyen bir iş kültürünü adım adım inşa ediyoruz. Şirketlerimizden Zorlu Enerji ve Vestel’in bu konuda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile gerçekleştirdiği işbirliği süreci de bizim toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarımızın ne kadar zamanında ve doğru yolda olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte koyduğumuz hedefleri de geliştirmeye, her gün çıtayı yükseltmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede 2022’de kadın çalışan oranımızı yüzde 40’a, üst yönetimdeki kadın oranını ise yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de manifestomuzda yer alan; toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir kurum kültürüne dönüşmesinden, bu konudaki farkındalığın söylemlerimize, iletişimimize, müşterilerimiz dahil tüm paydaşlarımıza yansıtılmasına, iş gücüne eşit katılımdan, kadın lider ve yönetici sayısının artırılmasına kadar uzanan birçok taahhüdümüz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.”