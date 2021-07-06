Memur aile yardımı ne kadar oldu? Memur aile yardımı kaç TL?

5 Temmuz'da memur maaşlarına yapılan zam oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre belirlenen zam oranı sonrasında memur maaşları bir miktar artarken, en düşük memur maaşı aylık 4 bin 299 lira oldu.

Memur maaşlarına yapılan zam ile birlikte aile yardımı ve çocuk yardımı da belli oldu. Eş yardımı olarak memurlara verilecek miktar 405 lira 73 kuruş olurken, çocuk yardımı miktarları da belirlendi.

Buna göre 0-6 yaş çocuk yardımı 89 lira 24 kuruş olurken, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44 lira 62 kuruş oldu. Son düzenlemeye göre, 6 yaş altı 2 çocuğu olan ve eşi çalışmayan memurlara ise aylık 584 lira 21 kuruş yardım ödenecek. Ayrıca en az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 124 lira 34 kuruş, en az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 62 lira 17 kuruş ödenecek.