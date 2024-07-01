MEMUR, EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI: Milyonlar maaş zammını beklerken haziran ayı enflasyon tahmini açıklandı

Yılda 2 kez zam alan memur ve emekliler 6 aylık enflasyonun son virajına girdi. Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Enflasyonun açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli olacak. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden almış oldu.

Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklisi zam oranları, 6 aylık enflasyondan doğan fark ile toplu sözleşmede belirlenen rakam üzerinden hesaplanıyor. Enflasyon tahminleri dikkate alındığında memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor. Emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon oranı kadar zam yapılıyor. Tahminlere göre 6 aylık enflasyon yüzde 25 civarında gelecek.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi

Memur ve emeklinin maaş zammına 2 gün kalmışken AA Finans'ın haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,28 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 42,61 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 3,37 artış kaydetmişti.