Memur maaş zammı belli olacak

Memur ve emeklisi, maaşlarına yeni yılda yapılacak zammı merakla bekliyor. Gözler, TÜİK tarafından açıklanacak aralık TÜFE rakamında.

Böylece 15 milyon 200 bin emekli ve 4 milyon memurun maaş artışı da belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de 6 aylık zam oranı belli olacak.

Memurlara yapılacak artış, memur maaş katsayılarında bir artışa neden olduğu için, yaşlılık aylığı, engellilik aylığı, evde bakım aylığı ve desteği alanların ödemelerinde de artış olacak.

Memur maaş zammıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişecek.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Öngörülen artış ile en düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor. Belirlenecek artış, 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıklarına da etkili olacak.