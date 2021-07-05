Memur maaş zammı ve emekli maaş zammı belli oldu? Emekli maaşı ne kadar oldu?

Türkiye'de milyonlarca memur ve emekli maaş zammı için açıklanacak verileri bekliyordu. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte memur maaş zammı ve emekli maaş zammı oranı belli oldu. Açıklanan verilere göre, memur maaşı ve emekli maaşı yüzde 8.45 oranında zamlanacak.

Emekli maaşı ve memur maaşı zammında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) önemli rol oynuyor. Yıllık TÜFE'nin yüzde 17,53'e yükseldiği açıklanırken, hem memur maaşları, hem de SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarının yüzde 8,45 oranında artacağı belirlendi.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Memur maaş zammı sonrasında en düşük memur maaşı 4 bin 880 lira olurken, ocak ayında bu miktar 4 bin 500 liraydı. Bunun yanında en yüksek memur maaşı ise 14 bin 835 liradan 16 bin 89 liraya yükseldi.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli memur maaşı 3 bin 21 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi.