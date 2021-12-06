Memur maaşına 'kur' güncellemesi gündemde

Mehmet KAYA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yetkili konfederasyon Memur Sen ve diğer memur sendikalarıyla anlaşma sağlandığını belirterek, Ocak ayında toplu sözleşmede öngörülenlere ilave olarak bir sosyal refah artışı yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, artışın oransal olarak ne kadar olacağına yönelik herhangi bir bilgi verilmezken, enflasyon farkına göre bir yaklaşım belirleneceği ima edildi.

Bakanlık açıklamasında, kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklı bir ekonomik dalgalanma olduğu ve imzalanacak bir ek protokol ile Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmenin bir maddesinde değişiklik yapılacağı kaydedildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

Açıklamada, yine toplu sözleşmeye göre belli olan memur emeklileri ile sadece enflasyon kadar zam alan işçi emeklilerine yönelik herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Toplu sözleşme

Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmeyle memurlar ve memur emeklileri, 2022 ve 2023’ün tamamına yayılan şekilde yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam almış ve enflasyon farkı da öngörülmüştü. İmzalanan toplu sözleşme, 2022 birinci altı ay için yüzde 5 ikinci altı ay için yüzde 7; 2023 birinci altı ay için yüzde 8 ve ikinci altı ay için yüzde 6 ve enflasyon farkları şeklinde artış öngörülmüştü.



Buna göre, normal şartlarda memurlar, 2022’nin Ocak ayında yüzde 5 zam ve oluşursa enflasyon farkı alacaktı. Şimdi bu artışların üzerinde oranı daha sonra açıklanacak bir sosyal refah amaçlı ilave artış yapılacak.