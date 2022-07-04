Memur maaşları ne kadar oldu? İşte memur maaşları zam oranı

Memur maaşları için haziran enflasyonu bekleniyordu. TÜİK beklenen oranı açıkladı. Buna göre haziran ayı enflasyonu 42,35 olarak açıklandı. Bu verilere göre, 2022 yılı Temmuz ayından itibaren memur maaşları 34,69 oranında artırılmış olacak.

Memur maaşları ne kadar oldu?

Haziran enflasyonu ile memur maaşları belli oldu. Yılda iki kez maaşlarını zamlı olarak alan memurların zam oranları toplu sözleşme ile belirlenirken, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa, bu fark da maaş zammına yansıtılıyor. Ocak ayında imzalanan toplu sözleşmeye göre yüzde 7,5 zam alan memurlar, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla yüzde 34,69 zam daha alacak.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi.

En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar?

Enflasyon oranının açıklanmasının ardından Temmuz 2022 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde olacak:

En düşük memur maaşı: 6.429

Şube Müdürü: 15.848

Üniversite mezunu memur: 9.707

Öğretmen: 12.276

Kaymakam 1. sınıf: 27.574

Başkomiser: 15.810

Polis memuru: 13.747

Uzman doktor: 18.853

Üniversite mezunu hemşire: 11.828

Mühendis: 16.205

Teknisyen: 10.100

Profesör: 25.984

Araştırma görevlisi: 15.311

Vaiz: 12.752

Avukat: 15.485