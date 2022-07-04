Memur maaşları ne kadar oldu? İşte memur maaşları zam oranı
Memur maaşları enflasyon oranının açıklanmasıyla belli oldu. TÜİK tarafından haziran enflasyonu 42,35 olarak açıklandı. Geçtiğimiz günlerde yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından bu kez memur maaşlarının ne kadar olacağı belirlendi. Buna göre en düşük memur maaşı 6 bin 429 lira oldu.
Memur maaşları için haziran enflasyonu bekleniyordu. TÜİK beklenen oranı açıkladı. Buna göre haziran ayı enflasyonu 42,35 olarak açıklandı. Bu verilere göre, 2022 yılı Temmuz ayından itibaren memur maaşları 34,69 oranında artırılmış olacak.
Memur maaşları ne kadar oldu?
Haziran enflasyonu ile memur maaşları belli oldu. Yılda iki kez maaşlarını zamlı olarak alan memurların zam oranları toplu sözleşme ile belirlenirken, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa, bu fark da maaş zammına yansıtılıyor. Ocak ayında imzalanan toplu sözleşmeye göre yüzde 7,5 zam alan memurlar, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla yüzde 34,69 zam daha alacak.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi.
En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar?
Enflasyon oranının açıklanmasının ardından Temmuz 2022 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde olacak:
En düşük memur maaşı: 6.429
Şube Müdürü: 15.848
Üniversite mezunu memur: 9.707
Öğretmen: 12.276
Kaymakam 1. sınıf: 27.574
Başkomiser: 15.810
Polis memuru: 13.747
Uzman doktor: 18.853
Üniversite mezunu hemşire: 11.828
Mühendis: 16.205
Teknisyen: 10.100
Profesör: 25.984
Araştırma görevlisi: 15.311
Vaiz: 12.752
Avukat: 15.485