Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur ve işçi maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

Kabine Toplantısı, 27 Haziran'da gerçekleştirildi. Kabine Toplantısı'nın önemli gündem maddelerinden biri de memur maaşları oldu. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarına zam olup olmayacağını, memur maaşlarının ne zaman yatacağını vatandaşlarla paylaştı.

Memur maaşları ne zaman yatacak?

Kabine toplantısı öncesinde en çok merak edilen sorulardan biri, memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi, oldu. Bu konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı olarak hesaplara yatırılacağını söyledi.

Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Memur maaşlarına zam konusu kesinleşirken, ne kadar zam yapılacağı ise henüz netleşmedi. Yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranına göre belirlenen memur zammı için Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. 4 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı sonrasında en düşük memur maaşı ve en yüksek memur maaşı belli olacak.

Geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklamada bulunan Numan Kurtulmuş, memur maaşlarına zam oranının yüzde 40 olacağını işaret etmişti.

Kurtulmuş açıklamasında, "Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek" ifadelerini kullanmıştı.

En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar?

Ocak ayında yapılan düzenlemenin ardından en düşük memur maaşı 4 bin 881 liradan 6 bin 429 liraya çıkmıştı. En düşük memur emeklisi maaşı ise 3 bin 276 liradan 4 bin 289 liraya yükselmişti. En yüksek memur maaşı ise 16 bin 110 liradan 21 bin 330 liraya çıkmıştı.