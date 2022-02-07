Memur-Sen: Açlık sınırı 3 bin 809 TL

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre ocak ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.809,3 TL, yoksulluk sınırı ise 10.939,1 TL olarak tespit edildi.

Yapılan araştırmaya göre ocak ayında aralık ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 7,51’lik bir artış yaşandı.

Ocak ayında aralık ayına göze çarpan en büyük artışlar yüzde 54,95 artışla patlıcan, yüzde 54,18 artışla dolmalık biber, yüzde 44,92 artışla kabak, yüzde 39,17 artışla nane, yüzde 38,88 artışla kraker; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 35,77 azalışla muz, yüzde 13,07 azalışla dondurma, yüzde 11,91 azalışla turşu, yüzde 11,41 azalışla portakal, yüzde 11,29 azalışla hazır et yemekleri madde fiyatlarında yaşandı.

Isınma madde fiyatlarında aylık bazda ortalama yüzde 11,54’lük bir artış gözlenirken, ocak ayında aralık ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 3,12’lik bir yükseliş yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise ocak ayında aralık ayına göre yüzde 69,67’lik bir artış gözlemlendi.

Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 9,5’lik bir artış olduğu belirlendi. Aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 55,25 artışla şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 54,21 artışla otoban geçiş ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 5,62 azalışla uçak bileti ücretinde düşüş olduğu tespit edildi.