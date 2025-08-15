Memur-Sen Başkanı'ndan zam açıklaması: Bakan Işıkhan ile görüştüm, teklifin bugün gelmesi gerekiyor

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde bugün hükümetten ikinci zam teklifi beklenirken Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın "Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle hala kurulmadı" dedi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirdim" dedi.

— Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) August 15, 2025

Yalçın paylaşımının devamında kamu görevlileri ve emeklilerin işveren tarafından gelecek ikinci teklifi beklediğini belireterek "Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle hala kurulmadı" ifadelerine yer verdi.

Yalçın paylaşımına şu sözlerle devam etti:

"Kanun değişikliğinin değişmesine son 4 gün var. Çalışma Takvimine göre bugün ikinci tekliflerin gelmesi gerekiyordu.

Masanın veri ve ticari olarak kabul edilebilir bir teklifinin acilen gelmesi, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerin karşılanması son derece önemli.

Teklif yenilensin, takvime uyulsun. Talebimize karşı sayın Bakan'ın açıklamasını bekliyoruz."

İlk teklif reddedilmişti

8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetin ilk zam teklifini açıklamıştı.

Hükümet memur ve memur emeklilerine 2026'nin ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6 zam teklif etti.

2027 ilk altı ay için ise yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 teklif edilmişti.

Memur-Sen hükümetin ilk teklifini kabul etmenin mümkün olmadığını belirtmişti. İlk teklif sonrası açıklamalarda bulunan Yalçın, "Bu ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz. Biz ortada pazarlık yapılacak bir teklif görmüyoruz" demişti.