Memur-Sen: Gelir vergisi matrahları 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılsın

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bir araya geldi. Görüşmede, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, 3600 ek göstergede ilave düzenleme, vergi matrahı, eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği ve bankaların maaş promosyonu konularındaki talepler iletildi.

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, bakanlıktaki görüşmede, 6. dönem toplu sözleşme hükmü gereği çalışmalarına başlanacak sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın tüm sözleşmeli personelin kapsama dahil edilmesi konuşuldu.

Bakan Nebati'ye geçici personel iken sözleşmeli personel pozisyonlarına geçen (4/C'den 4/B'ye) kamu görevlilerinin hizmet sürelerinin dikkate alınarak eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi konusu iletildi.

Yönetici sınıfındaki şefler başta olmak üzere yükseköğrenim gören kamu görevlilerinin de 3600 ek göstergeden yararlandırılması ve tazminat yansıtma oranlarında düzenleme yapılması durumunda ek gösterge düzenlemesinin daha kapsayıcı bir nitelikte olacağı ve tam bir reforma dönüşeceği de Bakan Nebati'ye aktarıldı.

"Gelir vergisi matrahları artırılmalı"

Görüşmede, bu yıl temmuzda asgari ücrete yapılan ara zammın çalışanlar açısından memnuniyet sağladığını belirten Yalçın, gelir vergisi matrahlarının 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılmasının kamu görevlileri başta olmak üzere çalışanlar açısından gelir kaybını engelleyeceğini ifade etti.

Yalçın, 2022 için 1325 lira, 2023 için 1400 lira olarak belirlenen eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 6. dönem toplu sözleşme sonrası ortaya çıkan yüksek enflasyon oranı karşısında amacına hizmet etmekten uzaklaştığını ve bu tutarların yıllık enflasyon oranı kadar artırılması talebini de iletti.

Geçmişte imzalanan banka maaş promosyonu anlaşmaları ile yeni imzalananların arasında azımsanmayacak tutar farklılıklarının oluştuğuna dikkati çeken Yalçın, bunların güncellenmesine yönelik adım atılması gerektiğini kaydetti.

Görüşmede, ayrıca toplu sözleşme hükümlerinin uygulanması noktasında hizmet kolları itibarıyla yaşanan sorunlar başta olmak üzere kamu görevlilerinin çözüm bekleyen sorunlarına ilişkin diğer talepler de dile getirildi.