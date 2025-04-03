Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Maaş/ücret politikaları hayatın gerçeğine göre belirlenmeli"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon rakamına yönelik görüş bildirdi.

Yalçın açıklamasında, "Merkez Bankası'nın sapma rekorları kıran tahminlerine göre değil, hayatın gerçeğine göre maaş/ücret politikalarının belirlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Çalışanın alım gücünü yükseltmek için... "

"Açıklanan verilere göre, üç aylık enflasyon yüzde 10,06, yıllık enflasyon yüzde 38,10 ve enflasyon farkı ise yüzde 3,83 oldu. Kamu işvereninin uzlaşmayı mümkün kılmayan teklifleri sonrası tahkim sürecinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun yanlış, hatalı, geçersiz ve yetersiz artışı ile kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin alım gücü düşmeye devam ediyor" diyen Yalçın mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Kamu görevlilerimiz ve doğrudan toplu sözleşme masasının kararlarından etkilenen memur emeklilerimiz; 2026 ve 2027 yıllarında enflasyon karşısında kayıp yaşamaya mahkum edilmemeli. Aksi takdirde bilerek ve isteyerek Hakem Kurulu'nu işaret eden sürecin sonucunu şimdiden öngörüyor, benzer tablonun yaşanacağını hepimiz iyi biliyoruz. Memur-Sen olarak gayretimiz, mücadelemiz ve hedefimiz 4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesi, çalışanın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmenin öneminin artırılmasıdır."