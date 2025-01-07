MEMUR-SEN 'Refah payı şart' dedi, Hazine önünde eylem yaptı

MEMUR-SEN enflasyondaki artışa işaret ederek, yapılan yüzde 11,54'lük artışa tepki gösterdi.

'Gelirimiz artmıyor, aldığımız yetmiyor'diyen sendika, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde eylem yaparak açıklanan zam oranına ek refah payı istedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanmasını, kayıplarının telafi edilmesini istediklerini belirterek, "Türkiye büyürken, güçlenirken, bu kadar büyük işler başarırken kamu görevlilerimizi mağdur konumuna düşürmeyin" dedi.

'Memurun vergi oranı yüzde 15'e sabitlensin'

Kamu görevlilerinin vergi oranlarının yüzde 15'e sabitlenmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, yürürlükteki toplu sözleşme kanununun çözüm üretmekten uzak olduğunu, kanunun değişmesini istediklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan MEMUR-SEN, "Sabit gelirlilerin; kira, elektrik, doğalgaz, gıda ve diğer zorunlu harcamalardan oluşan yükünün arttığı bir zeminde kamu görevlilerinin emeğinin karşılığını alması için meydanlarda olmaya devam ediyoruz" dedi.

Market ve pazar enflasyonu yüzde 100 arttı

Bir yılda doğalgaza yüzde 60, elektrik ve akaryakıt yüzde 40 zam geldiğini hatırlatan sendika, market ve pazar enflasyonunun da yüzde 100 arttığına dikkat çekti. Açıklamada, yılbaşından itibaren ekmeğe yüzde 25 zam geldiği, kiraların ise en az yüzde 60 yükseleceği belirtildi.

'İlk altı ay için yüzde 15 ve yüzde 10 refah payı'

"Emeğin hakkı için refah payı şart diyoruz" diyen MEMUR-SEN'den gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7'inci Dönem Toplu Sözleşme'de imza atmadığımız artış oranlarını kabul etmiyor, 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 15 ve yüzde 10 refah payı talebimizi Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde daha yüksek sesle yineliyoruz."