Memur-Sen'den enflasyon tepkisi: Maaş artışları enflasyon karşısında eridi

Memur-Sen, bugün açıklanan enflasyon rakamlarının kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarını hızla erittiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Ağustos ayı enflasyonu yüzde 2,04 olurken, yıllık enflasyon yüzde 32,95, Temmuz-Ağustos döneminde ise yüzde 4,14 olarak gerçekleşti. Memur-Sen, Temmuz ayında yapılan yüzde 5’lik maaş artışının neredeyse tamamının enflasyon karşısında eridiğini belirtti.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, özellikle konut, kira, gıda ve eğitim harcamalarındaki artışın açıklanan rakamların üzerinde hissedildiği vurgulandı.

Orta Vadeli Program’da belirlenen yüzde 17,5’lik tahminin ilk yedi aydan itibaren hedef olmaktan çıktığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Merkez Bankası’nın 2025 yılı için yüzde 21’lik enflasyon beklentisinin de tutma ihtimalinin bulunmadığı açıkça görülüyor. Merkez Bankası’nın yinelediği beklenti oranlarına göre yıl sonu enflasyon rakamı yüzde 30 dolaylarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Yılın başında açıklanan hedef, beklenti ve tahminlerin yıl içerisinde sürekli yukarı yönlü güncellendiği bütün kesimler tarafından biliniyor. Enflasyona yönelik, başta belirlenen oran ile sonda gerçekleşen oran arasında yüzde 50’ye yakın sapma olduğu da açıkça bilinen bir gerçektir."

'Ücret dengesizliği giderilsin' çağrısı

Hakem Kurulu sürecine de değinilen açıklamada, kurul üyelerine sadece bütçe kısıtlarını değil, kamu görevlilerinin haklı taleplerini ve çalışanlar arasında oluşan adaletsizliği de gözetmeleri çağrısı yapıldığı belirtildi.

Memur-Sen, kamu işverenine seslenerek, “Kamu görevlileri ve emeklilerinin 2024-2025 yıllarında yaşadığı kayıplar görülmeli, 2026-2027 yıllarında oluşacak maaş/ücret dengesizliği giderilmelidir. Çalışma hayatında huzur ve verimliliğin sağlanması için yanlışta ısrar edilmemeli, sosyal maliyet oluşmadan gerekli adımlar atılmalıdır” ifadelerini kullandı.