Memur-Sen'den memur zammı eleştirisi: Memur üç ay cepten harcadı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre haziran ayında enflasyon yüzde 1,64 artaraken, yıllık yükseliş yüzde 71,6'yı buldu. Böylelikle memur ve emekli temmuz zammı 2024 için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı 24,73 oldu.

Memur ve memur emeklileri ne kadar zam aldı?

Memur ve memur emeklileri yılın ilk 6 ayında toplu sözleşme ile yüzde 15 zam aldı. İkinci yarısı için bu oran yüzde 10 oldu. Memur ve memur emeklisine toplu sözleşme gereği ilk 6 aydan doğacak enflasyon farkı da verilecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zammı aldı.

'Memur üç ay cepten harcadı'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Memur zamlarını gündeme getiren Yalçın, ücret artış oranını eleştirdi: "7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyetinin direttiği, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun noter görevi üstlenerek tescillediği maaş ve ücret artışları, yüksek enflasyona yenildi ve 6 aylık dönemin son 3 ayı (nisan-mayıs-haziran) kamu görevlileri cebinden, birikiminden ve kazancından harcayarak ayakta kalmak için mücadele etti."

'Gelir kayıpları artarak sürüyor'

Kamu görevlisi emeklilerine yapılmayan seyyanen artışın, görev ile emekli aylıkları arasındaki uçurumu büyüttüğünü, gelir kayıplarının artarak devam ettiğini belirten Yalçın, "Emekliler Yılı"na yakışacak ve onu taçlandıracak düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi, emek verenlerin, ömrünün büyük kısmını alın teri akıtarak geçirenlerin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini aktardı.

Yalçın, Memur-Sen olarak, 7. Dönem Toplu Sözleşme masasına kamu görevlilerinin, emeklilerinin, kadın çalışanların ve engellilerin beklentilerini karşılayacak tekliflerle gittiklerini, piyasa gerçekliği bulunan ve kamu görevlilerince kabul edilen maaş/ücret artışı dışında hiçbir hükme imza atmadıklarını vurguladı.

Emek tarafının ücretlerine yönelik uygulanan tedbirlerin maaş/ücret artışlarını baskıladığını ancak piyasa fiyatlarındaki artışların halen sürdüğünü belirten Yalçın, "Enflasyon baskılanmadığı, fiyat artışları durmadığı müddetçe maaş/ücret artışları erimeye, emekçi kaybetmeye ve gelir dağılımındaki adaletsizlik büyümeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

'Adil Toplu Sözleşme Yasası hayata geçirilmeli'

Yeni toplu sözleşme görüşmelerine yaklaşık 1 yıl olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Bugünden toplu sözleşme yasasının ve masasının eksiklikleri, fazlalıkları ve aksaklıkları görülerek çözülmeli, kamu görevlileri ve emeklileri için adil, makul ve yetkili konfederasyon tarafından güçlü müzakereyi mümkün kılacak Toplu Sözleşme Yasası hayata geçirilmelidir" açıklamasını yaptı.

Yalçın, 2024 Temmuz maaş/ücret artışlarına ilave olarak acilen ve sosyal maliyet üretilmesine fırsat verilmeden çözülmesi gereken konular olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Memur-Sen'in mücadelesi, kararlı duruşu ve haklı teklifleriyle 7. Dönem Toplu Sözleşme'de hüküm altına alınan ve emekli olan ve olmayı bekleyen kamu görevlileri için önemli derecede etkisi bulunan 1. dereceye 3600 ek gösterge düzenlemesi toplumsal maliyet üretilmeden yetkili konfederasyonla çalışması tamamlanarak hayata geçirilmelidir. 4688 sayılı Kanun, uluslararası normlara, sendikal gerçeklere ve evrensel ilkelere uygun olarak güncellenmeli, sendikal özgürlükler artırılmalı, örgütlenmenin önündeki engeller kalkmalı, tarafların imza altına aldığı hükümler eksiksiz uygulanmalıdır. Sendikal örgütlenmenin azaltılması, toplu pazarlık müzakerelerinin zayıflatılması ve sendikacılığın önüne engel konulması amacıyla CHP-AYM tarafından iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesi yanlışından acilen dönülmeli, 15 Temmuz maaş/ücretlerine yetişecek şekilde ve geçmiş kayıpları telafi edecek biçimde düzenlenmelidir."