Memur-Sen, toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakata varılan 58 maddeyi kazanıma dönüştürmek için mücadele ettiklerini bildirdi.

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kamu işvereninin memur ve emekliyi yok sayan tutumu nedeniyle uzlaşma sağlanamadığı, üzerinde uzlaşılan 58 maddenin ise toplantı tutanağına işlendiği belirtildi.

Açıklamada, Memur-Sen'in kamu işvereninin noterliğini yapan Hakem Kurulu'na başvurmadığı, ancak kamu işveren tarafının başvurusu üzerine Hakem Kurulu sürecinin başladığı ifade edildi.

Memur-Sen'in hakeme üye vermemesi durumunda oluşacak tabloda uzlaşılan ve hakemin önüne giden 58 maddenin yok sayılmasının ve önceki kazanımların akıbetinin belirsizliğe mahkum edilmesinin kamu görevlisinin aleyhine olacağı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bize, 'hakeme üye göndermeyin' diyenler, bizim taşıdığımız sorumluluğu taşımayan, sırtında yumurta küfesi olmayan, mezkur 58 maddeden habersiz olan ya da habersizmiş gibi davranan kesimlerdir. Biz sorumluluk makamında oturan yetkili sendika olarak meseleye tepkisellikle değil akıl ve mantıkla bakıyor, ince eleyip sık dokuyarak hareket ediyoruz. Toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakata varılan 58 maddeyi kazanıma dönüştürmek için kurulda mücadele veriyoruz."

Yaşanılan sorunun esas kaynağının mevcut sendika yasası olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu yasanın çarpıklıkları düzeltilmeden adil bir pazarlık da tarafsız bir hakem kararı da mümkün değildir. Yapılması gereken öncelikle yeni bir sendika yasasının ivedilikle çıkarılmasıdır. Memur-Sen olarak kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini her koşulda savunmaya devam edeceğiz. Kimse bizden memuru meçhule bırakan yolu seçmemizi beklemesin." değerlendirmesi yapıldı.