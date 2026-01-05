Memur ve memur emeklisine seyyanen zam yapılacak mı? Memura refah payı verilecek mi, ek zam olacak mı?

Memur-Sen Genel Merkezinde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, aralık enflasyonunun yüzde 0,89 olarak açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 18,60 olduğunu belirtti.

'Zam oranı enflasyon karşısında bir ayda eriyip gitti'

Son 2 toplu sözleşmenin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını ve sözleşmeye imza atmadıklarını anımsatan Yalçın, 2024 ve 2025 yıllarında yapılan artış oranlarının enflasyon nedeniyle bir ayda eriyip gittiğini belirterek, "Aynı şeylerin 2026 ve 2027 yıllarında da olacağını söyledik. Bugün geldiğimiz noktada Memur-Sen'in tekliflerinin ne kadar isabetli olduğunu yıllık enflasyon oranı, enflasyon farkı göstermektedir" dedi.

'Bu parayla geçinmek, ev almak mümkün değil'

En düşük memur maaşının 47 bin 500 liradan 58 bin 300 liraya yükseldiğini ve 30 yıllık hizmetlinin emekliliğe ayrıldığında 983 bin lira ikramiye alacağını söyleyen Yalçın, bu parayla geçinmenin ve ev almanın mümkün olmadığını savundu.

Yalçın, gelir vergisi matrahlarına da değinerek, "Vergi matrahının birinci dilimi 190 bin lira değil en az bunun 3 katı olmalı. Nimet-külfet dengesi en önce vergide gözetilmeli" dedi.

Köklü değişiklik çağrısı

Yalçın, çözülmesi gereken en önemli sorunun kamu personel sistemi reformu olduğunu belirterek, geçici ve parçalı düzenlemelerden vazgeçilmesi gerektiğini, kurumsal adaletsizliğin sona erdiği ve çalışma barışının sağlandığı köklü bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Yalçın, kamu personel sistemine yönelik yapılacak köklü reformun en önemli tamamlayıcı unsurunun toplu sözleşme yasası olduğunu ve yasal düzenlemeler konusunda bir an önce adım atılması gerektiğini belirterek, üç temel beklentilerinin bulunduğunu ifade etti.

Seyyanen zam talebi

İlk beklentilerinin, geçmiş kayıpları ve Hakem Kurulu'nun hatalı kararlarını telafi edecek, emekliliğe de yansıyacak şekilde taban aylığa seyyanen zam yapılması olduğunu söyleyen yalçın, ikinci olarak, çalışma barışının sağlanması ve ücret dengesinin kurulması için kamu personel sistemi üzerinde kapsamlı bir düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi. Üçüncü beklentilerinin ise 4688 sayılı Kanun’un süre, yetki, taraf ve Hakem Kurulu yapısı başta olmak üzere mevcut eksikliklerinin giderilerek evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesi olduğunu kaydetti.

Yalçın, zam oranının beklentileri karşılamaması durumunda eyleme gidebileceklerini de vurgularken seyyanen zamda bekledikleri rakama ilişkin şöyle konuştu:

"Seyyanen zamda bizim rakamımız, toplu sözleşme döneminde söylediğimiz cümledir. 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'En düşük memur maaşı, yanındaki aynı işi yapan en düşük işçi maaşından yüksek olacaktır.' cümlesidir. Bu dengeyi sağlayacak seyyanen zam yapılmalıdır. Emeklilere ilişkin ise 8 bin 77 liralık seyyanen iyileştirme 2023'te verilecek denildiği halde verilmedi. Bu rakam 20 bin rakamının üstüne çıktı. Onun için önce bunu vererek başlamalı diye buradan ifade ediyoruz."