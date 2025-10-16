Memur-Sen’den TBMM önünde ek zam çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde toplanan Memur-Sen üyeleri, 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesi kamu çalışanlarının taleplerini dile getirdi.

“Emeği Gören, Hakkımızı Veren Bütçe İstiyoruz” yazılı pankart taşıyan sendika üyeleri, memur maaşlarına seyyanen zam yapılmasını ve adaletli bir ücret dengesinin sağlanmasını talep etti.

“Bütçe memuru görsün, hakkımızı versin”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı açıklamada, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını hatırlatarak kamuda çalışma barışının bozulduğunu ifade etti.

Yalçın, yarın TBMM’ye sunulacak 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin, memurların alım gücünü yükseltmek için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Yalçın, “Kamuda ücret dengesi, gelir adaleti ve çalışma barışı sağlansın istiyoruz. Meclis eksiği tamamlamalı, yanlışı düzeltmelidir” dedi.

“Emekliye yansıyacak şekilde seyyanen zam bütçeye girsin”

Ekonomideki gelişmelere değinen Yalçın, kamu görevlilerinin maaşlarının büyük bölümünü kira ve temel giderlere ayırmak zorunda kaldığını söyledi.

Yalçın, “Memurun ve emeklinin durumunu Meclis’teki bütün vekiller biliyor. Bu çarpık tabloyu düzeltmek için Meclis iradesini kullansın. Bütçe memuru görsün, hakkımızı versin” diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı, 2026 yılı bütçe görüşmelerinde emekliye de yansıyacak şekilde seyyanen zam yapılması gerektiğini belirterek, “Birinci dereceye 3600 ek gösterge yıl sonuna kadar yasalaşsın. Harcırah ve yiyecek yardımı düzenlensin, fazla mesai ücretlerinde statü adaletsizliği giderilsin” ifadelerini kullandı.

“Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu artık yetersiz”

Ali Yalçın, mevcut Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun ömrünü tamamladığını belirterek yeni bir yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Yalçın, “Memurun emeğini koruyan, hakkını teslim eden bir sendikal mevzuata ihtiyaç var. Çalışma barışını kalıcı hale getirmek için bu adım artık kaçınılmaz.” dedi.