Memur Sendikaları: Tazminat yansıtma oranı değişmeden sorun çözülmez

Mehmet KAYA

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur Sen’in görüşmeleriyle sonuçlandırmaya çalıştığı memurların “3600 ek gösterge” düzenlemesinde, Bakanlığın taslağını tamamladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacağı kaydedildi. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, her ne kadar Cumhurbaşkanı’na alternatif taslaklar sunulacağı söylense de, Bakan Vedat Bilgin’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a geçen hafta içinde taslaklar götürdüğü ve üzerinde çalışmalar yapılmış durumda. Bakanlığın bu görüşmenin ardından taslağa son şeklini verdiği, bütçe imkanlarına göre son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği kaydedildi.

Memur Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 16 Şubat ve 16 Mart’ta iki ayrı toplantı yapılmış ve çeşitli komisyonlar kurularak alternatifler değerlendirilmişti. Daha önce sadece bazı memur gruplarının ek göstergelerinin 3600’a yükseltilmesi sözü verilmesiyle başlayan süreçte, böyle bir düzenlemenin teknik olarak memurla arasında dengesizliği artıracak olması nedeniyle memur sendikalarının yoğun itirazlarına konu olmuştu.

Tazminat yansıtma oranı sendikaların ana vurgusu haline geldi

Memur Sendikaları hazırladıkları taslaklarda, ek göstergelerde yapılan düzenlemeler kadar memur maaşlarına da yansıyacak şekilde “tazminat yansıtma oranı”nda da ayarlamalar yapılmasını talep etmişti. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre yapılan son görüşmelerde memur sendikaları tazminat yansıtma oranlarının ayarlanmasını şart koştular. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “hazırlıklarını bitirdiği” haberlerinin verildiği saatlerde yetkili konfederasyon Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da bir açıklama yaparak, “Ek Gösterge artışı yapmak emekli maaşı ve emekli ikramiyesini artırmak için son derece önemlidir. 3600’ün altındaki göstergeler için eş değer bir şekilde tazminat yansıtma oranı artışı yapılmaz ise genel memnuniyet için önemli bir konu sorunlu bir konuya dönüşür” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci de DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, uzun süredir ek göstergelerin tazminat yansıtma oranıyla birlikte yeniden düzenlenmesi gerektiği konusunda ısrarlı olduğu ve taslak hazırlıklar sunduğu kaydedildi.

Memur Sen, görüşmeler devam ederken Mayıs ayı içinde ek göstergeler ile ek göstergeye bağlı olarak çeşitli oranlarda uygulanan “tazminat yansıtma oranı”nın yeniden düzenlenmesini içeren bir çalışmayı açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu unsuru da içeren çeşitli alternatifleri Cumhurbaşkanı’na sunacağı bildirildi.