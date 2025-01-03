Memur ve emekli 2025 zammı netleşti: Hangi memur ne kadar maaş alacak? İşte zamlı memur maaşları

Asgari ücret artışı yüzde 30 olarak netleşirken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri belli oldu. TÜİK, aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03 ve yıllık enflasyonu ise yüzde 44,38 olarak açıkladı. Böylece Memur ve emekli maaşlarında kritik öneme sahip 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı.

Memur ve memur emeklisi 2025 zam oranı (6 aylık enflasyon farkı)

Bugün açıklanan aralık ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşen 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte memur ve memur emeklisi aylıklarına yüzde 11,55'lik bir zam olarak yansıyacak.

En düşük memur maaşı ne oldu?

2025 yılının ilk altı ayında en düşük memur maaşı, 39 bin 177 liradan 41 bin 90 liraya yükselirken En düşük emekli memur maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 616 liraya çıktı.

Hangi memur ne kadar maaş alacak?

2025 yılında uygulanacak memur maaşları aşağıdaki şekilde gerçekleşti: