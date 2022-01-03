Memur ve emekli için enflasyon farkı belli oldu

ANKARA (DÜNYA) - Memurlar, kamu toplu sözleşmeleri gereği, Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 23,25 oldu. Böylece memurların Ocak ayında alacağı zam toplamı da yüzde 27,5 olarak hesaplandı. Memurlar ve memur emeklilerinin ücret artışları toplu sözleşme ile belirleniyor. Eğer öngörülmüşse enflasyon farkı alıyorlar. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş artışları ise enflasyon oranındaki artışla belirleniyor.

Temmuz 2021’de 557,36 olan TÜFE endeksi, Aralık 2021 sonunda 686,95’e geldi. Böylece 6 aylık enflasyon 23,25 olarak belirlendi. Memurlar, Temmuz 2021 dönemi yüzde 3 zam almıştı. Bunun üzerine oluşan enflasyon farkı ile 2022-2023 toplu sözleşme dönemi 1. altı aylık yüzde 5 ücret artışı zammı gerçekleşmiş oldu.

Memurların ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 27,5 oranında hesaplandı. Memur emeklileri için de aynı oranda ücret artışı gerçekleşecek. 4-A ve A-B (Eski SSK ve Bağ-Kur) emeklilerinin maaşları ise yüzde 25,5 oranında artacak.

Kabine toplanıyor, memurların gözü bu toplantıda

Öteyandan, enflasyondaki yükseliş ve kur artışıyla hayat pahalılığının eklenmesinin ardından 2021 sonu itibariyle memurlar ve emeklilere toplu sözleşme dışında bir iyileştirme yapılması kararlaştırılmıştı. Bugün toplanacak Kabine’de bu konunun görüşülmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur sendikalarıyla görüşmelerinin ardından refah payı nitelikli bir ilave artış üzerinde çalışıldığını kaydetti.