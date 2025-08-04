Memur ve emekli için geri sayım başladı! Yeni zammın ilk verisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emeklinin 2026 yılı maaş zammını belirleyecek olan Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda ise yüzde 33,52 olarak gerçekleşti. Böylece, memur ve emekli maaşlarına Ocak 2026'da yapılacak zam oranını şekillendirecek olan ilk veri ortaya çıktı.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için zam nasıl hesaplanıyor?

Temmuz ayı enflasyon rakamının yüzde 2,06 olmasıyla birlikte, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı için ilk oran belirlenmiş oldu. Ancak bu orana, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verileri kümülatif olarak eklenecek. Bu nedenle, emeklilerin alacağı nihai zam oranı, Ocak ayının ilk haftasında netlik kazanacak.

Memur ve memur emeklileri için süreç farklı işliyor

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranları için ise süreç henüz tamamlanmadı. 2026-2027 yılları için devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin sonucu, bu kesimin alacağı zam miktarını belirleyecek.

Açıklanan enflasyon oranlarının ilerleyen aylardaki verilere göre değişiklik gösterebileceği, hatta eksi enflasyon durumunda birikimli oranda düşüş yaşanabileceği de belirtiliyor. Bu nedenle, maaşlara yansıyacak fark, yılın son 5 ayında açıklanacak verilere göre netleşecek.