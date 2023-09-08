Memur ve emekli maaşlarında OVP beklentisi

Merkez Bankası'nın yüzde 62 olarak tahmin ettiği yıl sonu enflasyonu OVP'de yüzde 65 ile güncellendi. Bu rakama göre temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon ise yüzde 37,76 olarak hesaplanıyor. Böylece emekliler yüzde 37,76'lık zammı garantilemiş oldu.

Öte yandan refah payı hesaba katıldığında zam oranının yüzde 45'in üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda emekliler enflasyonun üzerinde bir maaşa sahip olacak.

Sabah'ın aktardığına göre; 7.500 lira olan en düşük emekli aylığının da yılbaşında artırılması bekleniyor. Cepte olan enflasyon artışına göre en düşük emekli aylığına yüzde 37.76 zam durumunda 7.500 liralık tutar 10 bin 332 liraya yükselecek. Bugün itibarıyla 7 bin 900 lira olan emekli aylığı 10 bin 883 lira, 8 bin 200 lira olan emekli aylığı 11 bin 434 lira, 9 bin lira alan 12 bin 398 lira olacak.