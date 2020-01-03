Memur ve emekli zamları belli oldu

03 Ocak 2020

DÜNYA ONLINE

Aralık ayı enflasyonun yüzde 0,74'lük artmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak olan enflasyon farkı da belli oldu. 2019 yılının Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon yüzde 6,50 olarak gerçekleşti. Bu oran aynı dönemde memurlara yapılan yüzde 5'lik maaş zammını aştığı için aradaki fark memur maaşlarına enflasyon farkı olarak yansıyacak. Böylece 2020 yılında uygulanacak olan yüzde 4'lük zamma yüzde 1,50'lik enflasyon zammı eklenerek yüzde 5,5 olarak uygulanacak.

En düşük memur maaşı 3 bin 605 lira oldu

Enflasyon zamları sonrası en düşük memur maaşı 3 bin 417 liradan 3 bin 605 liraya; en düşük memur emeklisinin maaşı ise 2 bin 435 liraya yükseldi.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6,5 zam

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise, 2019'un ikinci 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam söz konusuydu. Böylece işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıkları 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 6,5 oranında artırılacak. Türkiye'deki en düşük işçi emeklisinin maaşı 77 TL zamla bin 623 lira oldu.

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2019'un ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,01 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1,01 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.