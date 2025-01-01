Memur ve Emekli Zammı 2025: En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte emekli zammında son durum

Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele çerçevesinde ‘denge’ arayışı sonucu asgari ücreti yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira seviyesine çıkardı. İşçi kesiminin beklentisinin oldukça altında gelen asgari ücret netleşirken gözler memur ve emeklinin 2025 zammına çevrildi.

Emekliler ve memurlar yılda iki kez zam alıyor. Emeklilerde ise SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) ile memur emeklilerinin (4c) zam hesaplamaları farklı yapıyor.

Aralık enflasyonuyla zam netleşecek

SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanlar altı aylık enflasyon farkını doğrudan zam olarak alırken, memur emeklileri 2024’ün ikinci altı ayında yüzde 10’u aşan enflasyon farkı ile birlikte toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi beş aylık 14,56’lık zammı şimdiden hak etti. Memur emeklisi için ise bu oran enflasyon farkı ve toplu sözleşmeyle birlikte yüzde 10,40 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Ocak’ta açıklayacağı aralık enflasyonuyla birlikte emekli ve memur zammı netleşecek.

Emekli zammı ne kadar olacak?

Aralık ayı enflasyonunun yüzde 2 gelmesi halinde memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 12-13 bandında olacak. Yüzde 2’lik aralık enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 16-17 dolaylarında olacak.

SSK uzmanı ve Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklisine refah payıyla birlikte yüzde 25 zam yapılacağını düşünüyor.

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Güncel rakamlara göre; Türkiye’de 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli aylığı alıyor. En düşük emekli aylığı ise Temmuz 2024’ten bu yana 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Enflasyon zammına karşın maaşı 12 bin 500 liranın altında kalan emekliler de bu rakamı alıyor.

En düşük emekli aylığı yüzde 16 zam yapılması halinde 14 bin 500 liraya yükselecek. Yüzde 17 zam halinde ise en düşük emekli aylığı 14 bin 625 liraya çıkacak.

SSK uzmanı ve Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun en düşük emekli aylığının 15 bin liraya tamamlanacağını öngörüyor.

En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 12-13 bandında olacak. Yüzde 12’lik zam senaryosuna göre en düşük emekli aylığı 19 bin 697 liraya, yüzde 13'lük zam halinde ise 19 bin 873 lira yükselecek.



Benzer senayoda bekar bir memurun maaşı ise yaklaşık 40 bin 700 liraya, evli bir memurun maaşı ise 44 bin liraya yükselecek.