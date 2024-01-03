Memur ve emekli zammı belli oldu

Emekli ve memur maaş zammına doğrudan, özel sektör çalışanlarının maaşına ise dolaylı olarak etki edecek olan enflasyon oranı TÜİK tarafından belirleniyor.

Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu.

İşçi emeklisi ve memurlar zamlarını altı aylık enflasyon verilerine göre alıyor.

İşçi emeklisi Haziran ayında gerçekleşen enflasyona göre yüzde 19,77 zam almıştı.

Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağkur emekli aylıkları için aylıt aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı.