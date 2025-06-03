Milyonlarca emekli ve memurun gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon verisine çevrildi. Bugün saat 10.00’da duyurulan enflasyon verisiyle birlikte, 2025 yılının ilk 5 ayına ilişkin enflasyon farkı da netleşmiş oldu.

Memur ve emekliler için kritik öneme sahip bu veri, Temmuz ayında yapılacak maaş zammının temelini oluşturuyor.

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında sırasıyla yüzde 5,03, 2,27, 2,46 ve 3,00 oranlarında artan enflasyonla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık enflasyon farkı yüzde 13,36, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 13,79 olmuştu.

Mayıs ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte, 5 aylık tablo ortaya çıktı. Böylece hem kamu çalışanlarının hem de emeklilerin alacağı Temmuz maaş zammı şekillenmesine son düzlüğe girildi. Haziran ayı enflasyon oranı ise zam oranlarını kesinleştirecek.

5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Mayıs ayı enflasyonu ise yüzde 1,53 olarak açıklandı. Mayıs ayı enflasyonu da eklendiğinde memur ve emekliler için 5 aylık enflasyon farkı şöyle gerçekleşti:

Memur için 5 aylık enflasyon farkı | Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam haziran ayı enflasyonu daha eklenmeden yüzde 15.1 oldu.

Emekli için 5 aylık enflasyon farkı: | Memurlar için oluşan 5 aylık enflasyon farkı yüzde 8.58 olarak hesaplandı. Ancak memur ve memur emeklisi aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Memur ve memur emeklisi 5 aylık enflasyon verilerine göre şimdiden yüzde 14.01'lik bir zam hakkı kazandı.