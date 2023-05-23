Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı

Geçtiğimiz haftalarda kamu işçisinin en düşük maaşı 15 bin TL olurken 2023’ün ilk altı ayı için yüzde 45 ücret artışı alacakları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Erdoğan, “Tüm vatandaşlarımızın gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemelerde yapacağız. Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

Tüm bu gelişmeler sonucunda sendikaların memur ve emekli zammı görüşmelerinde bu rakamı baz alarak masaya oturacağı ifade ediliyor.

Emekliye 3 kademeli artış

En düşük emekli maaşının 7.500 TL olmasının ardından bu rakamın üstünde maaş alanlar için de kademeli bir artış için çalışma başlatılmıştı.

Seçimlerin ikinci turundan sonra Meclis’e getirilmesi planlanan yasal düzenlemeyle seyyanen zam oranları belirlenecek. 7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlar 1. kademe, 10.000-15.000 TL arasındaki maaşlar 2. kademe, 15.000 TL’nin üzerindeki emekli maaşları ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre seyyanen artış gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda 7.500 ila 10 bin lira arasında maaş alanlara yüzde 40, 10-15 bin TL arasında aylığı olanlara yüzde 35, 15-20 bin lira arasında maaş alanlara yüzde 30 oranında zam yapılması bekleniyor.

SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zammı yüzde 15,21 oldu

Tüm bunların yanı sıra 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesine sadece 2 veri kaldı. Bu kapsamda Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından 4 aylık zam oranı belli oldu. 4 aylık verilere göre SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,21 oldu.

Emekli Sandığı yani memur emeklileri için bu oran yüzde 13,08 olarak hesaplandı. Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ise 6 aylık enflasyonun yüzde 20,92, refah payı hariç memur ve memur emeklisi zam oranının ise yüzde 18,68 olması bekleniyor.

Kamu işçisi zammı referans alındığında ise memur zam oranı yüzde 45 olursa ek zam yüzde 26,32 olacak.

Tüm memur maaşlarına kademeli olarak yansıyacak

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş TRT Haber’de değişikliğin tüm memur maaşlarına kademeli olarak yansıyacağını söyledi.

“En düşük aylıktan sonra kademe kademe bütün memurların sınıflarına, görevlerine, unvanlarına göre ayrıca evli, çocuklu olup olmadığına göre oransal bazda yüksek oranda artışların olacağını söyleyebiliriz” diyen uzman isim, “Memur maaşlarına yapılacak zam oranı doğrudan doğruya memur emeklilerine de yansıyacaktır. Emekli olan memurun en düşük maaşı da yükselecektir” şeklinde değerlendirmede bulundu.