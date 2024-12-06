Memur ve emekli zammı ne kadar olmalı? Halkın beklentisi ortaya çıktı

ASAL Araştırma ‘Türkiye Siyasi Gündem Kasım ayı Araştırması’nı yayımladı. 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin 15 kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı yüzde kaç olmalı" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 14’ü “Zam oranı yüde 42 ila 47 arasında olmalı” yanıtını verdi.

“Yüzde 36 ila 41 arasında zam olmalı” diyenlerin oranı yüzde 16,6 olarak belirlendi.

Araştırmaya katılanların yüzde 21,8’i ise yüzde 30-35 arasında zam olması gerektiğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 17’si yüzde 25-29 arası zam bekliyor.

“Yüzde 19 ila 24 arasında zam olmalı” diyenlerin oranı yüzde 17,2 oldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 13,4’ü zam oranının yüzde 13 ila yüzde 18 arasında olması gerektiğini söyledi.

Memur ve emekliler zam için ne diyor?

Memur ve emekli seçmenlere göre ise tablo şu şekilde:

Katılımcıların yüzde 20,8’i yüzde 42 ila yüzde 47 arasında zam olması gerektiğini söyledi.

Katılımcıların yüzde 22,4’ü ise “Zam oranı yüzde 36 ila yüzde 41 arasında olmalı” dedi.

Araştırmaya katılanların yüzde 32’si yüzde 30 ila yüzde 35 zam bekliyor.

Yüzde 25 ila 29 arası zam bekleyenlerin oranı ise yüzde 12,4 olarak tespit edildi.

Katılımcıların yüzde 7,8’i “Zam yüzde 19 ila yüzde 24 arasında olmalı” dedi.

Yüzde 4,6’nın düşüncesi ise zammın yüzde 13 ila yüzde 18 arasında olması gerektiği yönünde.

Memur ve emekliye ne kadar zam yapılmalı?

Araştırma 9-17 Kasım 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre yapıldı.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin 15 kişiyle yapılan ankette vatandaşlara yöneltilen soru şöyle:

* Sizce Memur ve Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde kaç olmalı?

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

TÜİK kasım ayında enflasyonun aylık bazda 2,24 yıllık bazda 47,09 gerçekleştiğini duyurdu. Böylece memur ve memur emeklisinin zam oranı hemen hemen belli olmuştu.

Temmuz 2024'te yüzde 10'luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri, altı aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkını alıyor.

Enflasyon farkının üzerine de 2025'in ilk altı ayı için toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Memurlar, kasım ayı itibarıyla 4,16'lık enflasyon farkını elde etti.

Son verilere göre memur ve memur emeklilerinin 2025’in ilk altı ayı için alacağı zam oranının yüzde 12-13 civarında olması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?

SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi 2024'ün son altı ayındaki enflasyon farkı kadar zam alacak. Bu oran kasım ayıyla birlikte yüzde 15,56. Aralık ayı beklentileri hesaba katıldığında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17 civarı zam alacak.

Memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bir refah payı verilmediği takdirde zam oranları şöyle olacak:

SSK ve Bağ-Kur emeklisi: Yüzde 17

Memur ve memur emeklisi: Yüzde 12-13