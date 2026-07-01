Memur ve emekli zammında son viraj! Gözler haziran verisinde

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Memurlar, sözleşmeli personel, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş artışlarını belirleyecek haziran ayı enflasyon verilerine odaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını 3 Temmuz'da saat 10.00'da açıklayacak. Verilerle birlikte yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranı netleşecek ve milyonlarca kişinin zam hesabı kesinleşecek.

5 aylık enflasyon zam oranını aştı

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 arttı. Ocak-mayıs döneminde ise tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 16,61 oldu.

Böylece yılın ilk 5 ayında oluşan enflasyon, maaşlara yapılan yüzde 11'lik zam oranını aştı. Bu tablo, memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı verilmesi ihtimalini gündeme getirdi.

Memur zammında enflasyon farkı belirleyici olacak

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2026-2027'deki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2026'nın ikinci 6 ayı için belirlenen yüzde 7'ye ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağını tahmin ediyor.