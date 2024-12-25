Memur ve emekliler refah payı alacak mı? 2025'te en düşük maaş ne olacak? İşte son kulisler!

Milyonlarca çalışanın beklediği haber dün geldi. Hükümet, 2025 yılı asgari ücretini 22 bin 104 lira olarak belirlerken, net zam yüzde 30 oldu. Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler emekli aylıklarına ve memur maaşlarına ne kadar zam geleceğine çevrildi.

Yeni yıl enflasyonunun yaklaşık yüzde 45 olacağı tahmin edilirken SGK ve Bağkur emeklilerinin altı aylık enflasyon farkının yüzde 16,5'ye çıkabileceği belirtiliyor. Yine memurlar için de altı aylık zam farkı yüzde 16,5 seviyesinde olacak.

T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre memurlar ve emeklilere altı aylık enflasyon farkı haricinde zam yapılmayacak.

Kulislerde bu kararın gerekçesi olarak ekonomi yönetiminin dezenflasyon programı gösteriliyor.

Eğer ek zam yapılmazsa 2025 için emekli aylıklarına yüzde 17, memur maaşlarına için de yüzde 12.26’lık zam verilmesi planlandığı kaydedildi.

Bu hesaba göre en düşük memur emekli aylığı 17 bin 586 TL’den 19 bin 742 TL’ye çıkacak. Bekar memur maaşı 36 bin 236 TL’den 40 bin 678 TL’ye yükselecek.