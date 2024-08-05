Memur ve emeklileri ilgilendiriyor! Maaş zammı için ilk veri açıklandı

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın yedinci enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3.23 olarak gerçekleşti. SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3.23 farkı şimdiden hak etmiş oldu.

Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

Hürriyet'in haberine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.