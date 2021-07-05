Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre haziran enflasyonu beklentilerin üzerinde artışla yüzde 1,94 yükselirken yıllık enflasyon da yüzde 17,53 seviyesine geldi. 6 aylık enflasyon ise yüzde 8,45 olarak belirlendi.

Böylece memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısı için enflasyon farkı nedeniyle zam oranı belli oldu.

Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ise 6 aylık enflasyon olan yüzde 8,45 olacak.

Enflasyon rakamları ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olurken; Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklileri için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

En düşük maaşlar ne kadar oldu?

En düşük memur maaşı (eşi çalışmayan, iki çocuklu) 4 bin 500 liradan 4 bin 880 liraya yükselecek.

SSK emeklilerinde en düşük emekli maaşı (2000 öncesi) 1420 liradan 2 bin 624 liraya çıkacak.

2000 sonrası SSK emeklilerin maaşları ise geçen yıl nisan ayında 1500 liraya yükseltildiği için bu dönemde değişmeyecek.

En düşük Bağ-Kur'lu aylığı 1763 liradan 1912 liraya yükselirken, tarım Bağ-Kur’lu aylığı ise 1802 lira olacak.

Sendikalar yüzde 20 zam istedi

Enflasyon verisi, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak.

Bu dönemde ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.

İşveren teklifini iletecek

Zam görüşmelerinde işvereni temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), işçi kesiminin taleplerini bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamını dikkate alarak değerlendirecek. İşveren kesimi, bu doğrultuda hazırlayacağı zam teklifini işçi tarafına sunacak.

TÜHİS'in teklifini sunmasının ardından hareketlenecek zam pazarlığının temmuz ayının ortasında sonuçlanması bekleniyor.