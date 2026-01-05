SSK emekli-BAĞ-KUR emeklisi maaş zammı mı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Memur zammı ne kadar oldu? İşte beklenen zam oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak aralık ayı enflaysonu ile memur ve emeklilerin 2026'nın ilk yarısında geçerli olacak maaş zamları netlşecek.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında artış yapılırken, memur ve memur emeklisinin maaşlarına ise toplu sözleşmeye ek olarak enflasyon farkı ödemesi yapılıyor.

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,87 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 11,2 artış oldu.

Böylece 5 aylık dönemde, memur maaşlarına yapılan yüzde 5'lik zam oranı aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme ile 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11 ikinci altı ayı için yüzde 7 zam aldı.

Oluşan enflayson farkı nedeniyle memurlar 2026'nın ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 11'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam alacak. Kasım ayı verilerine göre memurun 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,91 olarak oluştu.

SSK ve Bağkur emekliler ise 6 aylık enflayson oranı kadar zam alacağından kasım ayı verisiyle yüzde 11,2'lik zammı netleştirdi. Ancak tam zam oranı aralık enflasyonu ile belli olacak.

Aralık ayı enflasyon beklentileri neler?

Enflayson temmuzda yüzde yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşti.

AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 31 oldu.

Enflasyon beklentilerine göre zam hesabı

Aralık ayında enflasyonun AA Finans anketine paralel olarak yüzde 0,96 gelmesi halinde 6 aylık kümülatif enflasyon yüzde 12,27 olacak.

Böylece memur ve emekli maaşlarında oluşacak enflayson farkı ise yüzde 6,96 civarında gerçekleşecek.

Memurlar, toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma enflasyon farkının ilave edilmesiyle birlikte toplam yüzde 18,69 oranında zam alacak.

Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci yarısında oluşan enflasyon oranında zam alacakları için yüzde 12,27 oranında zam alacaklar.