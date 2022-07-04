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Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerin zam oranı da netleşmiş oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ANKARA (DÜNYA)

Haziran enflasyonunun yüzde 4.95 olmasının ardından Ocak-Haziran dönemi enflasyonu da TÜİK tarafından yüzde 42.35 olarak açıklandı. Bu verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 2022 yılı Temmuz ayından itibaren yüzde 42.35 oranında artırılmış olacak.

Memur ve memur emekliler ise toplu sözleşme kaynaklı yüzde 7.5 artış ile yüzde 42.35 oranındaki 6 aylık enflasyon arasındaki fark kadar maaşlarına zam alacaklar.

Buna göre memur ve emeklilerinin yılın ikinci ayında maaşları yüzde 41.85 oranında artacak.

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