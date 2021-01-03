Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor

TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) aralıkta aylık yüzde 1 artış tahmin ediliyor. Yıllık enflasyonun ise gıda öncülüğünde kasım ayındaki yüzde 14,03'ten yüzde 14,2'ye yükselerek yıl sonu hedeflerinin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters anketinde aralık ayı yıllık enflasyon tahminleri yüzde 13,70 ile yüzde 15,27 bandında yer aldı. Aylık enflasyonda ise tahmin aralığı yüzde 0,45-yüzde 1,80 bandında.

AA Finans'ın anketine göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,91 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 14,34.

Foreks anketine göre de ekonomistlerin aralık ayı TÜFE’de aylık medyan tahmini yüzde 0,95 artış olacağı yönünde gerçekleşti. Yıllık enflasyonda ise medyan tahmin yüzde 14,25, ortalama ise yüzde 14,34 olarak gerçekleşti.

Gıda fiyatları yine belirleyici olacak

Ekonomistler gıda enflasyonundaki mevsim etkileri ve stoktaki yüksek seviyeden alınan hammaddelerin getirdiği maliyet baskısı sebebiyle aralık ayında da enflasyonda artış görülebileceğini belirtmişti.

İş Yatırım ekonomisti Dağlar Özkan, aralık ayında gıda enflasyonundaki artışın yıllık enflasyonu yukarı çekeceğini, giyim kaleminde önceki yıllara göre daha kısıtlı bir fiyat gerilemesi yaşanacağını, otomobil fiyatlarının ise yatay seyredeceğini söyledi.

Özkan, geçmiş yıllardaki trendlere göre 2021'in Ocak-Mayıs döneminde yüzde 14-yüzde 15'lerde kalmayı sürdürebileceğini, daha sonra Ekim'e kadar yüzde 12-yüzde 13 seviyesine inebileceğini belirterek, "Merkez Bankası'nın erken indirim yapmadığı, kredi büyümesinin sınırlı tutulduğu bir senaryoda, 2021'de yüzde 11'lik bir enflasyon mümkün gözüküyor" ifadelerine yer verdi.

Yılın son para politikası kurulu toplantısında Naci Ağbal başkanlığındaki Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 17'ye yükseltirken; para politikasında sıkı duruşun, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceğine dikkat çekmişti.

Memurun gözü aralık rakamlarında

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 7,03 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 3 zam da verilecek.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.